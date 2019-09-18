Поліція: невідомий стріляє і погрожує вибухом біля мосту Метро в Києві

Біля мосту Метро в Києві, де невідомий погрожує вибухом, триває спеціальна поліцейська операція, повідомляє поліція Києва.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи. Отримавши цю інформацію, на місце виїхали спеціалісти усіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції», – йдеться в повідомленні.

«Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За повідомленням поліції, правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план. Наразі на місці події перебуває керівництво головного і територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Раніше в київському метрополітені повідомили про закриття чотирьох станцій через анонімний дзвінок про мінування.