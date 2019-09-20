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20 Вересень 2019, Київ 18:42
Новини | Події

Суд арештував Белька, який блокував міст Метро

Спецоперація із розблокування мосту Метро в Києві, 18 вересня 2019 року

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Дніпровський райсуд Києва вирішив помістити під варту на 60 діб колишнього військового Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві. Суд також передбачив альтернативу застави для нього у розмірі 288 тисяч 150 гривень.

Резолютивну частину рішення оголосили на засіданні 20 вересня.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила про арешт Белька, але без застави.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і народний депутат від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич просили суд віддати Белька їм на поруки. Суд відхилив ці клопотання.

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Суд оголосив, що в разі внесення застави за Белька він буде зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з'являтися за викликом суду.

Повний текст рішення мають оголосити пізніше. Рішення суду може бути оскаржене протягом п'яти днів.

20 вересня Зінкевич повідомила, що військовий госпіталь Києва готовий прийняти Белька на лікування.

Двома днями раніше Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування. Прокуратура просить заарештувати чоловіка.

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Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було

Невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи

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