Міністерство у справах ветеранів буде захищати інтереси чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що буде захищати інтереси уродженця Криму Олексія Белька, який напередодні, 18 вересня, погрожував підірвати міст в Києві.

«Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белька як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства», – йдеться в повідомленні.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. Ніхто не постраждав, повідомили в поліції.