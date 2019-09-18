Чоловік, що погрожував підірвати міст у Києві, був звільнений у липні – командування ССО

Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, справді раніше проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій (ССО), повідомили Радіо Свобода в пресслужбі командування.

«У липні 2019 року за наказом був звільнений зі служби за невиконання умов контракту», – поінформували в пресслужбі.

Київський метрополітен близько години тому повідомив, що метро вже працює в звичайному режимі.

Раніше частина червоної гілки метрополітену не працювала через озброєного чоловіка, який погрожував вибухом біля мосту Метро.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. Ніхто не постраждав, повідомили в поліції.