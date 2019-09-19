Радіо Свобода Daily: Чого вимагав чоловік, який погрожував підірвати міст Метро у столиці?

Чоловік, що погрожував підірвати міст у Києві, був звільнений з армії у липні – командування ССО

Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, справді раніше проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій (ССО), повідомили Радіо Свобода у пресслужбі командування.

«У липні 2019 року за наказом був звільнений зі служби за невиконання умов контракту», – поінформували в пресслужбі.

Очільник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко заявляє, що озброєний чоловік, який погрожував вибухом біля мосту Метро в Києві, «хотів поговорити зі своєю дівчиною».​

«У ході першочергових заходів було встановлено особу цієї людини та його контактні дані. З ним відразу зв’язалися психологи і командир спецпідрозділу. Він хотів поговорити зі своєю дівчиною. Оскільки, більше ніяких вимог не було – вирішили його затримувати. З самого початку він витягнув карабін, але він його викинув. При затриманні заборонених речовин при ньому не було. Візуально він був під дією якихось речовин, але більш детально можна буде сказати лише після експертизи», – заявив Андрій Крищенко.

При затриманні чоловік опору не чинив. Постраждалих немає, додали в поліції.

Уряд звільнив В’ятровича з посади голови Інституту нацпам’яті

Кабінет міністрів України 18 вересня звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду від березня 2014 року, повідомляє пресслужба УІНП.

«Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років… Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув», – написав, зі свого боку, В’ятрович 18 вересня у фейсбуці.

Він висловив сподівання на те, що робота інституту триватиме. Зокрема, за словами В’ятровича, мають втілитися проекти зі створення Музею Революції гідності й Архіву національної пам’яті.

Міністр оборони України пояснив, як відбуватиметься розведення військ

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, визначальним для української сторони буде те, щоб розведення сил відбувалося з обох боків лінії розмежування. Також міністр оборони наголосив, що «це не відступ, а розведення».

«По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно», – сказав він.

Як зазначив Загороднюк, Генеральний штаб наразі працює над планом розведення, який має врахувати всі ризики. Він додав, що згодом цей план буде «представлено».

Теніс: українки Світоліна і Ястремська заявлені на Кубок Кремля

Перша і друга «ракетки» України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір категорії WTA Premier у столиці Росії Москві, який проходитиме 14-20 жовтня, йдеться у переліку заявлених учасниць від організаторів.

У повідомленні Кубка Кремля на сторінці у Facebook вказано, що цьогоріч у Крилатське (московський спорткомплекс, місце проведення турніру – ред.) приїде серед інших «третя ракетка світу, півфіналістка Вімблдону і US Open Еліна Світоліна».

Ястремська теж вказана у списку учасників в основній одиночній сітці як ще одна представниця від України.

Видалення сторінок Znaj.ua та Politeca: що думають експерти

17 вересня фейсбук повідомив, що видалив майже 150 сторінок з України за «неавтентичну поведінку». Серед них опинилися сторінки популярних українських видань Znaj.ua та Politeca. Українські медійники привітали цю новину, посилаючись на дані досліджень, за якими видалені сторінки неодноразово поширювали недостовірну інформацію. Втім, соцмережа пояснила видалення не змістом, що з’являвся на сторінках, а використанням фейкових акаунтів. А експерт із онлайн-комунікацій Максим Саваневський не виключає, що створення деяких із видалених сторінок було пов’язане з передвиборчою кампанією в Україні. Як впливали ці сторінки на вибори? Читайте у матеріалі.

США позиваються до Сноудена через публікацію мемуарів

США 17 вересня подали судовий позов проти колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, який видав свої мемуари. Влада США вважає, що випуск книги є порушенням угоди про нерозголошення інформації.

У заяві Міністерства юстиції мовиться, що Сноуден опублікував свої мемуари під назвою «Постійний запис», не надавши їх на попередній розгляд спецслужбам. Крім того, Сноуден порушив угоди про нерозголошення під час публічних виступів.

США хочуть отримати всі доходи від продажу. Юридичні особи, які стоять за публікацією книги, у позові зазначені як номінальні відповідачі.

У Карпатах випав сніг, а до Києва прийшла метеорологічна осінь

У Карпатах вранці 18 вересня вже йшов перший сніг. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 08:00 18.09.2019 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно... Температура повітря нуль градусів. Падає дрібний сніг», – мовилось у повідомленні.

Тим часом у столиці у середу вранці температура повітря опустилась нижче ніж +10 градусів за Цельсієм, відтак останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала +15, заявили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«18-го числа середньодобова температура буде нижчою за цю величину, отже, до Києва прийшла метеорологічна осінь. Метеорологічне літо у Києві, яке розпочалось 13 травня, завершилось 17 вересня і загалом тривало 127 днів, тобто більш ніж чотири місяці. Найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів», – йдеться в повідомленні.

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