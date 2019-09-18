Стартував продаж мемуарів Сноудена

У 20 країнах світу 17 вересня стартував продаж мемуарів «Permanent Record» ( «Особиста справа») колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена.

У книзі Сноуден стверджує, що американські спецслужби використовують електронні методи стеження за співгромадянами і іноземцями, аж до глав іноземних держав. Він пише, що допомагав створювати цю систему, і пояснює, чому вирішив втекти з країни у2013 році, оприлюднивши секретні дані.

Едвард Сноуден в мемуарах також розповів, як намагається змінювати зовнішність, виходячи на вулицю в Москві: збриває бороду, змінює ходу або надягає окуляри. Він зазначає, що холодна погода також допомагає йому, так як шарф і шапка – «найпростіший і непримітний спосіб забезпечити анонімність».

Сноуден втік зі США і з серпня 2013 року живе у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Едварда Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

У липні 2015 року Білий дім відхилив петицію про помилування Едварда Сноудена.

Раніше цього місяця він попросив президента Франції Мануеля Макрона надати йому притулок.