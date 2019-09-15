Сноуден хоче переїхати з Росії у Францію

Колишній контрактник американського Агентства національної безпеки Едвард Сноуден, який зараз проживає у Росії, висловив сподівання на те, що президент Франції Еммануель Макрон дасть дозвіл на його переїзд до Франції.

Про це Сноуден розповів у інтерв’ю французькій радіостанції France Inter, яке повинно повністю вийти в ефір в найближчі дні.

Раніше в інтерв’ю американській радіостанції NPR Сноуден знову наголосив, що не хотів їхати в Росію і опинився там випадково, дізнавшись на пересадці в московському аеропорту, що влада США анулювала його паспорт.

В інтерв'ю газеті The Guardian, приуроченому до виходу в світ книги його мемуарів, Сноуден розповів подробиці свого життя в Росії. За його словами, він тепер менше боїться за свою безпеку, ніж в перші роки, не приховує обличчя і вільно подорожує Росією. Він підтвердив, що два роки тому одружився з американкою, зареєструвавши своєї шлюб в одному з московських РАГСів.

Сноуден втік зі США і з серпня 2013 року живе у добровільному вигнанні у Росії. У період роботи за контрактом в Агентстві національної безпеки США він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації. Сполучені Штати вимагають видачі Едварда Сноудена, бо звинувачують його у шпигунстві та інших злочинах.

У липні 2016 року Білий дім відхилив петицію про помилування Едварда Сноудена.