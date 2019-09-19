Аваков хоче взяти на поруки ексвійськового, який погрожував підірвати міст у Києві

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що проситиме суд про мінімальне покарання і взяття на поруки колишнього військового Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві. Про це Аваков написав 19 вересня у фейсбуці.

«Затриманий вчора на мосту в Києві «мінер» колишній старший сержант Олексій Белько зробив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків… Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати – це і наша з вами відповідальність теж ... Хочу, щоб з’явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і «жити нормальним життям» як він каже», – написав міністр.

Аваков додав, що Белькові допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків і «знайти себе заново».

Раніше керівник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що колишньому військовому не висуватимуть підозру в підготовці теракту через події на мосту Метро в Києві.

За його словами, Бельку вручать підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.

«З ним розмовляли і психологи, наші переговорники, кілька разів я намагався вступати з ним в діалог. Жодних політичних вимог не було. З ним спілкувалася його дівчина – він так вимагав... Це такий у нього був надрив, психологічна драма», – сказав Крищенко.

Він додав, що стосовно Белька проведуть психологічну експертизу.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.