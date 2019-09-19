Крищенко: ексвійськовому не висуватимуть підозру в підготовці теракту через події на мосту Метро

Колишньому військовому Олексії Бельку не висуватимуть підозру в підготовці теракту через події на мосту Метро в Києві, повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, Бельку вручать підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.

«З ним розмовляли і психологи, наші переговорники, кілька разів я намагався вступати з ним в діалог. Жодних політичних вимог не було. З ним спілкувалася його дівчина – він так вимагав... Це такий у нього був надрив, психологічна драма», – сказав Крищенко.

Він додав, що стосовно Белька проведуть психологічну експертизу.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.