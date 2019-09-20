Аваков та депутатка Зінкевич просять віддати їм на поруки чоловіка, який блокував міст Метро

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та народний депутат від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич просять віддати їм на поруки колишнього військового Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві. Про це повідомила суддя Дніпровського районного суду Києва під час засідання з обрання Бельку запобіжного заходу.

До суду прибув представник міністра внутрішніх справ.

20 вересня Зінкевич повідомила, що військовий госпіталь Києва готовий прийняти Белька.

Двома днями раніше Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування. Прокуратура просить заарештувати чоловіка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив бажання взяти колишнього військового на поруки.