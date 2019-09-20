Прокуратура просить заарештувати чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Прокуратура Києва просить заарештувати Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, повідомила пресслужба Дніпровського районного суду.
Засідання має розпочатися о 14:00 20 вересня.
18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.
Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.
Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив бажання взяти колишнього військового на поруки.
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