Прокуратура просить заарештувати чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Прокуратура Києва просить заарештувати Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, повідомила пресслужба Дніпровського районного суду.

Засідання має розпочатися о 14:00 20 вересня.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив бажання взяти колишнього військового на поруки.