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20 Вересень 2019, Київ 12:27
Новини | Суспільство

Прокуратура просить заарештувати чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Спецоперація на мосту метро в Києві, 29 вересня 2019 року

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Прокуратура Києва просить заарештувати Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, повідомила пресслужба Дніпровського районного суду.

Засідання має розпочатися о 14:00 20 вересня.

Відео з мосту Метро в Києві, де озброєний погрожував підірвати міст
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Відео з мосту Метро в Києві, де озброєний погрожував підірвати міст

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18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив бажання взяти колишнього військового на поруки.

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було

Невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи

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