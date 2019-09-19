Поліція перевіряє інформацію про замінування десятків будівель у Києві

До столичної поліції ввечері 19 вересня надійшла анонімна інформація про мінування десятків будівель у Києві.

«Поліція перевіряє анонімну інформацію про мінування 11 дитячих садочків, 8 медичних закладів, 20 житлових будинків, столичних мостів, 1 дипломатичної і 7 держустанов, а також ТРЦ. Друзі, поставтеся з розумінням до поліцейських заходів для перевірки даної інформації», – вказує МВС України у твітері.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків озброєного на мосту затримали. За даними поліції, ніхто не постраждав.