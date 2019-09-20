Депутат Зінкевич: військовий госпіталь готовий прийняти Белька, який погрожував підірвати міст

Військовий госпіталь Києва готовий прийняти колишнього військового Олексія Белька, який погрожував підірвати столичний міст Метро, повідомила волонтер та народний депутат від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич у Facebook. Вона вважає підозрюваного неосудним.

«Зобов’язуюсь покрити витрати на лікування, проживання та супутнє. Військовий госпіталь Києва готовий прийняти його сьогодні. Письмове зобов’язання госпіталь надав, дякую начальнику госпіталя генерала Казмірчуку, голові міністерства у справах ветеранів Оксані Коляді та міністру оборони. Також госпіталь надає швидку з екіпажем, що перевезе його від приміщення суду до госпіталя», – розповіла Зінкевич.

Вона додала, що проситиме суд віддати Белька їй на поруки.

18 вересня Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав.

Бельку вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування. Прокуратура просить заарештувати чоловіка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив бажання взяти колишнього військового на поруки.