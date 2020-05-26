На Південному мосту у Києві сталося часткове руйнування покриття, тривають аварійні роботи

На Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Як повідомили в Київміськадміністрації з посиланням на столичну дорожну службу, обірвалась частина накривного листа.

«Фахівці «Київавтошляхміст» уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години. У комунальній корпорації перепрошують за незручності», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рух у напрямку правого берега частково обмежений.

Південний міст через Дніпро у Києві завдовжки більш ніж кілометр є одним із тих, що з’єднують лівий і правий береги, по мосту проходить Сирецько-Печерська лінія метро, так звана «зелена гілка».