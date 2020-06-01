Поліція оголосила спецоперацію через повідомлення про замінований міст Метро в Києві.

«У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення. Наразі рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту «Метро» перекрито», – заявили поліцейські.

1 червня поліція отримала анонімне повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Метрополітен заявив, що «з технічних причин» червона гілка працює від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

Це не перший випадок повідомлення про мінування мосту Метро за останній рік. 18 вересня Національна поліція України заявила, що невідомий заблокував рух на мосту, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його разом з державними установами.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав. Згодом чоловіка заарештували.