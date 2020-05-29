Зґвалтування в Кагарлику: поліцейські вибивали з потерпілої зізнання про участь у злочинній групі – Ярославський

Підозрювані у побитті та зґвалтуванні 26-річної жінки правоохоронці насправді намагалися вибити з неї зізнання про те, що вона та ще один потерпілий були співучасниками пограбування магазину. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав екскерівник районного управління поліції Києва Денис Ярославський.

«Була звичайна краджіка з магазину. Вони (правоохоронці – ред.) затримали двох людей, які вкрали 1 500 гривень і спиртне. І пішли потім розпивати спиртові напої до цих двох людей, яких били і ґвалтували... Вони вибивали з них зізнавальні свідчення про те, що вони у співучасті грабували магазин», – сказав Ярославський.

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За його словами, правоохоронці намагалися штучно поповнити статистику організованих злочинних груп по області: «ці два експрацівники спробували зробити ОЗГ (організовану злочинну групу) для того, щоб був вищий статистичний показник….Тому що область і главк вимагають початково від райвідділків показників по ОЗГ».

25 травня Державне бюро розслідувань повідомило , що в Київській області затримані двоє поліцейських з Кагарлицького відділення поліції. За попередніми даними слідства, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважний у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки й кілька разів її зґвалтував.

Крім того, ДБР заявляє, що правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Йому теж погрожували зґвалтуванням.