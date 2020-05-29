Поліція кваліфікує дії учасників стрілянини в Броварах як замах на вбивство

Поліція змінила кваліфікацію дій учасників стрілянини в Броварах – тепер їх підозрюють також у замаху на вбивство двох і більше людей. Про це повідомила Національна поліція 29 травня.

«Дії учасників перестрілки додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України», – йдеться в заяві.

Поліція не уточнює, чи поширюється така кваліфікація на дії всіх ймовірних учасників стрілянини.

Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило про затримання 21 ймовірного причетного до подій у Броварах. У Нацполіції точнили, що 11 з них затримали в Броварах, ще п’ятьох – на Житомирщині і стільки ж на Вінниччині.

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Раніше 29 травня Національна поліція повідомила про відкриття трьох кримінальних проваджень через стрілянину в Броварах.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї.

Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.