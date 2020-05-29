Ранкова масова стрілянина у Броварах: поліція заявляє про конфлікт між перевізниками

У поліції Київської області повідомили, що вранці 29 травня у місті Бровари Київської області стався конфлікт групи осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

«За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з’ясовується. Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку. Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції. Затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України», – повідомили у поліції.

Згідно з повідомленням, на місці події поліція вилучила зброю, наразі встановлюють її належність.

«За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників», – повідомили у поліції.

Факт стрілянини і сутичок у Броварах підтвердив і речник МВС Артем Шевченко у твіттері.

Поліція також заявила, що «деталі розкриття цього злочину – згодом».