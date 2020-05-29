Стрілянина в Броварах: кількість затриманих сягнула 21-го

Поліція затримала вже 21 ймовірного учасника конфлікту в Броварах. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ з посиланням на заступника голови відомства Антона Геращенка.

«Патрульні в Житомирській та Вінницькій областях затримали ще 10 учасників кримінальних розборок у Броварах. Загальна кількість затриманих досягла вже 21-го», – йдеться в коментарі Геращенка, який наводить МВС.

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За його словами, поліція продовжує встановлювати осіб, причетних до цих подій.

Раніше 29 травня Національна поліція повідомила про відкриття трьох кримінальних проваджень через стрілянину в Броварах.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї.

Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.