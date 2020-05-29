Мер Броварів і очільник Київської ОДА обмінялися реакціями на причину стрілянини у Броварах

Ігор Сапожко, мер Броварів Київської області, де у п’ятницю вранці сталася стрілянина, за попередніми даними, із участю перевізників, заявив, що міська влада не впливає на призначення міжміських маршрутів.

«Нещодавно, за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації, у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів... Хочу зазначити, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація. Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з «Торгмашу» до метро «Лісова» через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий», – написав Сапожко у фейсбуці.

Мер Броварів додав, що вважає причиною загострення ситуації «відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією».

Водночас очільник Київської обласної держаної адміністрації Василь Володін визнав, що «ситуація з нелегальними перевезеннями зріла роками», але, на його думку, стрілянина в Броварах «наочно довела, що питання правопорядку у цьому місті гостре, як ніколи».

«Ситуація з нелегальними перевезеннями в Київській області зріла роками. Борюсь із цією проблемою з перших днів своєї роботи у КОДА. Впевнений, що сьогоднішній інцидент позбавить буть-яких заперечувальних аргументів опонентів побудови прозорої системи пасажирських перевезень в області. І правоохоронці покладуть край корупційним схемам у цій галузі», – цитує Володіна пресслужба КОДА.

За даними Київської ОДА, керівництво області сьогодні провело оперативну нараду з перевізниками, що працюють на броварських маршрутах, визначених КОДА та з якими укладені договори на організацію перевезень (це ТОВ «Євро-Авто-Альянс» (маршрути 706, 707) і ТОВ «Союз Авто» (маршрути 701, 803, 340, 906).

«Ці перевізники стверджують, що до ранкового інциденту не мають ніякого відношення та працюють у штатному режимі. До речі, за понад рік ніяких змін у цих маршрутах та переліку компаній, що їх обслуговують, не відбувалося», – йдеться в повідомленні.

«Вказану ситуацію моментально взяв під особистий контроль та гарантую слідству всебічну підтримку Київської облдержадміністрації», – хзаявив Володін.

Раніше сьогодні керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між, поредедньо – підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї. В результаті було затримано 11 осіб, двоє – постраждали. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство» і оголосили в Київській області план-перехоплення.