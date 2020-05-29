В Офісі генпрокурора уточнили кількість затриманих після стрілянини у Броварах

В Офісі генерального прокурора в п’ятницю уточнили, що правоохоронці за фактом стрілянини у Броварах під Києвом затримали не 10, як повідомлялося раніше, а 11 осіб.

«Наразі затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи до встановлення усіх обставин події. На місці вилучено арсенал вогнепальної та холодної зброї», – йдеться в повідомленні на сайті ОГП.

Згідно з повідомленням, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом «хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» здійснює Броварський відділ поліції в Київській області.

Крім того, поліція повідомила, що в Київській області оголосили план-перехоплення для встановлення та затримання учасників стрілянини у Броварах. В поліції уточнили, що постраждали через вогнепальні поранення двоє осіб, хоча раніше повідомлялося, що три людини зазнали поранень з травматичної зброї.

Вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї. Поліція повідомила про десяток затриманих, якими виявилися «гості» з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​

Керівництво МВС назвало наслідком ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками у Київській області.