У МВС заявили про трьох поранених через стрілянину в Броварах і корупцію щодо квот перевізникам

У результаті стрілянини, що сталася вранці 29 травня у Броварах на Київщині, три людини зазнали поранень з травматичної зброї, повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Поліцією наразі вже затримано 10 осіб, які взяли участь в хуліганських насильницьких діях. У затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї. Вся зброя буде вилучена і його власники будуть позбавлені права на володіння нею», – повідомив Геращенко.

Він висловив думку, що стрілянина у Броварах стала наслідком «непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області».

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив у твітері, що вважає результатом нинішньої ситуації корупцію у визначенні квот для перевізників.

«Перестрілка вранці в Броварах – відлуння корупції у визначенні квот перевізникам, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати. 10 затриманих уже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – у вас... прогнило», – написав Аваков.

За даними поліції, вранці 29 травня у Броварах під Києвом стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками із застосуванням зброї. В результаті 10 осіб зі зброєю були затримані. Повідомлялося, що затриманими виявилися «гості», які прибули з інших регіонів України. Зброю правоохоронці вилучили, кримінальне провадження відкрили за статтею про «хуліганство».​