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29 травня 2020, Київ 14:53
Новини | Суспільство

Керівників поліції Вінниччини відсторонили від роботи – НПУ

Крім того, керівництво Нацполіції увільнило з посад начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби області

Начальник Головного управління Нацполіції на Вінниччині Юрій Педос відсторонений від виконання обов’язків, повідомляє пресслужба правоохоронного відомства 29 травня.

Крім того, керівництво Нацполіції увільнило з посад начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби Вінницької області.

«Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

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Таке рішення пресслужба НПУ пояснює «грубими недоліками та прорахунками, допущеними у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів».

Юрій Педос очолював Головне управління Нацполіції у Вінницькій області з 2017 року.

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