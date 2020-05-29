Керівників поліції Вінниччини відсторонили від роботи – НПУ

Начальник Головного управління Нацполіції на Вінниччині Юрій Педос відсторонений від виконання обов’язків, повідомляє пресслужба правоохоронного відомства 29 травня.

Крім того, керівництво Нацполіції увільнило з посад начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби Вінницької області.

«Керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби увільнено із займаних посад», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

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Таке рішення пресслужба НПУ пояснює «грубими недоліками та прорахунками, допущеними у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів».

Юрій Педос очолював Головне управління Нацполіції у Вінницькій області з 2017 року.