Депутати зацікавились «таємним» підрозділом Авакова

У Національній поліції України з’явився департамент із повноваженнями та функціями, які не розкривають, заявили ​у Центрі протидії корупції. У Верховній Раді, зокрема, у профільному комітеті також не мають точної інформації про мету створення нового поліцейського підрозділу. Депутати обіцяють розібратися, чим займатиметься такий департамент поліції. Експерти тим часом говорять, що Арсен Аваков у такій ситуації має понести, принаймні, політичну відповідальність

На запит Центру протидії корупції щодо структури, кількісного складу, функцій і повноважень Департаменту захисту інтересів суспільства і держави у Нацполіції відповіли, що така інформація є службовою і не розкривається.

Національна поліція не є спецслужбою і її повноваження не передбачають створення утаємничених підрозділів. Відтак, приховуючи інформацію про склад та функції департаменту Національної поліції, МВС порушує закон. В такому випадку відповідальність лягає, зокрема, на очільника міністерства – Арсена Авакова, заявив у коментарі Радіо Свобода експерт з антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

Мають нести політичну відповідальність міністр і керівник Нацполіції за це порушення закону

«Мають нести політичну відповідальність міністр і керівник Нацполіції за це порушення закону. Це взагалі не нормально, що ми знаємо про департамент у поліції і не знаємо, чим він займається. Такого бути не може. Це порушення закону про доступ до публічної інформації. Якимось же чином вони нам дають інформацію про склад того чи іншого підрозділу, який утримується за бюджетні кошти. Крім того, треба ще подивитися, як воно корелюється з законом про Національну поліцію. Він не надає права поліції створювати секретні департаменти. В законі такого не прописано. А оскільки органи влади, серед яких і поліція, діють виключно в межах і рамках визначених законом, то вони не можуть виходити за ці рамки», – наголошує Лємєнов.

Радіо Свобода також надіслало до Національної поліції запит щодо Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, а тепер очікує на відповідь. Тим часом редакції вдалося зв’язатися із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком, але він відмовився говорити про функції і повноваження цього департаменту. Геращенко запевняв, що найближчим часом з цього приводу буде оприлюднене офіційне роз’яснення Національної поліції.

Що там відбувається ми тепер просто не знаємо​ – Малишев

Але закритість органів МВС, зокрема, Нацполіції – вже не є новиною. Регрес у якості інформування суспільства цим відомством можна спостерігати вже кілька років поспіль. На цьому зазначив у розмові з Радіо Свобода експерт Центру політико-правових реформ Борис Малишев. На його думку, додати у назву департаменту «захист інтересів суспільства і держави» могли для того, щоб надати підрозділу якнайширші повноваження.

В одному департаменті об’єднали завдання практично усієї поліції

«Дивна річ, бо в Кримінальному кодексі є розділ «злочини проти особи» і є розділ «злочини проти держави». Тобто в одному департаменті об’єднали завдання практично усієї поліції. Але важко сказати щось хороше про непрозорі процеси в МВС і ненадання інформації суспільству про це. Але відсутність інформування можна побачити не лише там, де йде утворення якихось органів, а й там, де це стосується розслідування злочинів, зокрема, резонансних. Це ланки одного ланцюга. І суть не стільки в тому, що приховують щось значне, а в інертності та побоюваннях, що інформацію використають у негативному ключі щодо МВС. Це системна ситуація. Поліція стала більш закритою від суспільства, навіть у порівнянні з 2014 роком. Реформи були припинені ще Князевим. І що там відбувається наразі і щодо реформ, і щодо розслідувань ми тепер просто не знаємо», – наголосив Малишев.

Можливо, в окремих посадових осіб МВС є бажання позмагатися з СБУ і перебрати на себе її повноваження. Але закон чітко відокремлює поняття «правоохоронні органи» і «спеціальні служби», зауважує у коментарі Радіо Свобода колишній заступник голови МВС, народний депутат України («Європейська солідарність») Микола Величкович. За його словами, Верховній Рада мала би поцікавитися, що відбувається у МВС.

У поліції не може існувати таємних підрозділів, це не є спецслужба, де можуть працювати люди під прикриттям

«Я лише тепер дізнався про існування такого департаменту. З тієї назви, яка є, такий висновок: департамент із захисту державних інтересів є у СБУ. Тому для мене існування такого департаменту в МВС є дивним. Національна поліція – це державна структура, яка має надавати необхідну інформацію. Гадаю, мої колеги спрямують відповідні запити, я також спробую дізнатися що це таке, що це за департамент і яка його функція. У поліції не може існувати таємних підрозділів, це не є спецслужба, де можуть працювати люди під прикриттям. Це правоохоронний орган, тому поліція не має права засекречувати існування підрозділів», – зазначає Величкович.

Новий департамент у поліції створили на заміну економічному, і дали йому таку простору назву, оскільки планували доповнити його функції боротьбою з організованою злочинністю, каже у коментарі Радіо Свобода член парламентського комітету з правової політики, народний депутат України («ОПЗЖ») Григорій Мамка. Але нині не зрозуміло чи такі плани втілюються, чи вони змінилися, адже Департамент захисту інтересів суспільства і держави існує вже більше ніж пів року. Чим би він не займався, мав би вже отримати якісь результати, зауважує Григорій Мамка.

На його думку, результати роботи цілого Департаменту поліції мали би бути помітними навіть без звіту керівництва МВС. Утім, за словами депутата, структура департаментів Національної поліції вибудувана таким чином, що дозволяє уникати відповідальності за результати.

Все питання у тому, чи хочуть вони працювати на користь громадян, чи виконувати свої якісь завдання

«Нагадаю, що, крім Департаменту боротьби з економічною злочинністю, створювалися ще три окремих департаменти: патрульної поліції, кібердепартамент і по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Смисл цих утворень був у тому, що вони підпорядковані центру – керівництву Нацполіції – і не підпорядковані в областях. А тепер коли підрозділ на місцях нікому не підпорядкований, то на місцях немає кому і відповідати за результати. Йдеться просто про відсутність відповідальності. Все питання у тому, чи хочуть вони працювати на користь громадянам, чи виконувати свої якісь завдання. Я зараз бачу, що «молода команда» робить щось не те», – наголошує Мамка.

У Центрі протидії корупції також припускають: якщо новий департамент створили на заміну Департаменту захисту економіки, то його можуть використовувати для тиску на бізнес.

Департамент захисту економіки Нацполіції уряд розформував восени 2019 року. Передбачалося, що натомість, для боротьби з економічними злочинами буде створений новий незалежний орган. Про необхідність створення такого відомства, зокрема, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але наразі ініціатива лишається нереалізованою.