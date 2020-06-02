LAND CRUISER по 800 доларів та квартири дешевші за ринкову вартість – декларація депутата ОПЗЖ

Народний депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Суто Мамоян у 2019 році став власником двох елітних квартир та двох автомобілів Toyota Land Cruiser 200, вказавши в декларації, що вони вартували значно дешевше за ринкові ціни. Це виявила журналістка Радіо Свобода Софія Середа, проаналізувавши декларацію парламентаря за 2019 рік, оприлюднену на сайті НАЗК. Як це все пояснює сам депутат та звідки у нього мільйонні статки при не дуже високих, згідно з декларацією, доходах.