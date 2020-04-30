Друг голови МВС у карантин відвідує елітний бутик-ресторан та проводить зустрічі у 5-зірковому готелі – «Схеми»

«Схеми» показали, як колишній народний депутат, друг Арсена Авакова та бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Ігор Котвіцький під час карантину регулярно проводить зустрічі в готелі Hyatt, робота якого відповідно до постанови КМДА має бути обмежена, та приїжджає на територію бутику-ресторану Sanahunt, який начебто працює тільки «на винос».

Водночас в готелі офіційно кажуть, що зустрічі в них проводити заборонено. Також Котвіцький регулярно навідується в Міністерство внутрішніх справ, але відмовляється коментувати свої зустрічі, називаючи їх «приватними». Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Тричі у розпал карантину знімальна група спостерігала, як Ігор Котвіцький перебуває у 5-зірковому готелі​ Hyatt.

Зокрема, 8 квітня, журналісти помітили, як на парковці готелю з’явилось спочатку авто, з якого вийшов народний депутат та член комітету ВР з питань бюджету Валерій Лунченко. Потім там же «Схеми» побачили Ігоря Котвіцького.

Пізніше знімальна група зафіксувала, як машини, якими користуються Котвіцький та Лунченко, одразу з готелю попрямували в урядовий квартал і повернули до бутику Sanahunt, де розташовується також ресторан Sanahunt Lounge, але не зупинились на парковці, а заїхали на територію закритого двору закладу і за ними зачинились ворота. Охоронець закладу, який вийшов до журналістів, на уточнення відповів: «Sanahunt не відкритий».

Лунченко та Котвіцький перебували там близько двох годин після чого спочатку з воріт виїхало авто, яким користується Лунченко, потім, з вимкненими фарами та проти руху транспорту, територію закладу залишило авто Ігоря Котвіцького.

Лунченко у коментарі «Схемам» підтвердив, що мав зустріч з Котвіцьким, але спочатку не зміг пригадав, чи це було у Sanahunt: «Я вже не пригадаю, можливо і в Sanahunt», а потім подумав і додав: «Ну, в Sanahunt я не заходив».

Про візит в Hyatt розповів, що був там з другом: «Це мій колега з Закарпаття, хлопчина мій, з яким ми товаришуємо років 15. Він також товаришує з Ігорем (Котвіцьким – ред). Вони мали свої справи, між собою спілкувались».

За словами Лунченка, питання, які обговорювались на зустрічі, були «приватні», а запросив його туди сам Котвіцький: «Я запитав, де зручно зустрітись, він сказав: «Якщо зручно – під’їзжай сюди». Ми там зустрілись в лобі, переговорили. І все».

Водночас у постанові Кабміну зазначено: «Заборонити (...) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) (...) крім (...) провадження діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації».

А у розпорядженні КМДА йдеться: «До окремого розпорядження максимально обмежується робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку».

Коли журналісти спробували забронювати столик у закладі, їм відповіли, що ресторан працює «тільки з собою на винос».

Офіційно Sanahunt не надав своїх пояснень до ефіру, але згодом розмістив повідомлення на сайті, де зазначив, що: «Приміщення ресторану Sanahunt Lounge та приміщення магазину Sanahunt Luxury Department Store зачинені з 17 березня 2020 року для приймання відвідувачів відповідно до вимог законодавства». І додали, що ці заклади «здійснюють торговельну діяльність виключно із застосуванням адресної доставки замовлень», що також передбачає «можливість одержання замовлення споживачами за місцем знаходження» Sanahunt.

Водночас, там відзначили, що «не можуть ані спростувати, ані підтвердити факт та мету перебування на прибудинковій території будівлі за адресою по вул. Грушевського 8/16 осіб, які зазначені у Вашому зверненні. Крім того, оскільки народні депутати України є суб’єктами владних повноважень, ми не є належним розпорядником інформації, яка їх стосується, у значенні Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У Hyatt «Схемам» повідомили, що зустрічі в готелі «не проводяться», але «постійні гості» можуть заселитись в готельний номер. На уточнення, чи можливо приїхати на зустріч до мешканця закладу, там відповіли: «Якщо ця людина заздалегідь нас повідомила про те, що в неї буде гість, сказала прізвище та ім'я, то ми ми перевіряємо температуру на вході обов'язково і пропускаємо цього гостя. Це не має бути більше як один гість».

На зауваження журналістів, що вони фіксували, як до готелю приїжджали більші компанії, в Hyatt повідомили, що «не можуть сказати такої інформації». Стосовно зустрічі Котвіцького та Лунченка в готелі сказали: «Єдине, що я можу відповісти, що ніяких бізнес-заходів у нас немає в готелі. І перебувають гості тільки, які проживають тут вже дуже довгий період часу. Можливість у нас відпочивати, взагалі, зупинитись у готелі є, якщо це гість наш постійний, який, ми точно знаємо, що ніде не перебував за кордоном останні два тижні».

«Виходить, що Котвіцький і Лунченко у розпал карантину відвідували спершу готель, а потім заклад, робота яких має бути обмежена – і таким чином могли порушувати карантинні норми», – йдеться у розслідуванні.

Котвіцький під час карантину також регулярно відвідував МВС – зокрема, 9, 14 та 22 квітня.

«Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Ігоря Котвіцького пов’язують давні бізнесові стосунки. Вони обидва родом із Харкова і обидва були співзасновниками низки спільних компаній», – підкреслюють журналісти.

Два рази «Схеми» бачили, як його кортеж від'їжджає від готелю Hyatt, звідти виходить Котвіцький без захисної маски, сідає в автівку і прямує до міністерства.

На в’їзді до відомства, де всім відвідувачам співробітники міністерства вимірювали температуру, натомість Котвіцького та його охорону не перевіряли, а вартовий на воротах віддавав честь автівкам бізнесмена.

9 квітня за пів години до візиту Котвіцького територію міністерства залишив автомобіль, яким користується Вілен Шатворян – голова Спілки вірмен України, засідання якої час від часу відвідує Арсен Аваков.

У січні Шатворян відвідував ювілей Котвіцького. Там же «Схеми» тоді зафіксували і сина міністра – Олександра.

А на святкування ювілею Котвіцького кількома днями раніше в одному з готельних комплексів Харкова завітав засуджений у резонансній справі так званих «рюкзаків» Авакова Володимир Литвин, який взяв провину на себе у справі, де фігурував син міністра.

«Схеми» звернулися за коментарями до Ігоря Котвіцького – щодо його зустрічей під час карантину в готелі, ресторані та відвідин МВС, та до Арсена Авакова – стосовно відвідин Вілена Шатворяна, його взаємовідносин із Ігорем Котвіцьким і вибірковим ставленням до перевірок на в’їзді до міністерства.

«Голова Спілки вірмен Вілен Шатворян був з послом Вірменії – щодо організації евакуації наших громадян з Єревану. Всіх перевіряють – чи при вході в міністерство, чи при вході в будівлю. На поверсі у мене взагалі не пускають без масок і дезінфекції рук. Ігор Котвіцький – мій 30-річний товариш. Зараз – не депутат. Робочі питання не обговорюємо. Іноді як мій позаштатний радник розповідає мені про ситуацію в Харкові і проблеми», – відповів Аваков.

Ігор Котвіцький зазначив у коментарі журналістам: «Оскільки вже практично рік я не займаю ніяку посаду, пов'язану із здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, вважаю, що мої зустрічі носять виключно приватний характер. Своє приватне життя, яке передбачає право на відносини з іншими людьми, і діяльність професійного і ділового характеру, я не коментую».