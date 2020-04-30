VIP-карантин. Як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять заборони (розслідування)

Суворий карантин в Україні діє вже понад півтора місяці. Протягом цьому часу – переважна більшість закладів, кафе, салонів краси, ресторанів, магазинів дотримуються правил і зачинили свої двері. Пересічні громадяни не мали змоги скористатись їхніми послугами, що стримувало соціальні контакти – і як результат уповільнило поширення вірусу.

Але є заклади, які не призупинили роботу. І таких – не один, і не два, а набагато більше. У тих хто працює є справді спільна риса – або впливові власники, або їхні VIP-клієнти.

Адже як готель в центрі Києва відмовить, наприклад, близькому другу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести зустріч, якщо йому «дуже треба»? Або як зачинити двері ресторану, якщо його відвідує народний депутат – товариш мера столиці Віталія Кличка?

За час карантину чимало таких випадків потрапило у об’єктив камери журналістів. «Схеми» розповідають, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших.

8 квітня. Київ.

Минуло два дні відтоді, як уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу запровадив жорсткіші правила карантину по всій країні – зокрема, заборонив людям пересуватися групою більше двох й перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора.

Як «карантинять» бізнесмени, наближені до Авакова, і народні депутати?

Близько шостої вечора знімальна група «Схем» звернула увагу на автомобілі преміум класу, припарковані біля п’ятизіркового готелю Hyatt в самому центрі столиці.

Та на охоронців, які чатували біля входу до нього.

Згодом журналісти помітили, що на парковці готелю з’явилося авто, з якого вийшов народний депутат і член парламентського комітету з питань бюджету Валерій Лунченко.

Охоронець завів чоловіків до готелю.

А напередодні приїзду депутата з готелю вийшов невідомий чоловік і поїхав на автівці, яка, за даними журналістів, зареєстрована на харківського бізнесмена Юрія Кірєєва.

Пізніше до виходу з готелю підігнали Mercedes, який прикривало авто охорони.

І вже за декілька секунд журналісти побачили колишнього народного депутата, друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького.

Пізніше його кортеж залишив парковку.

А слідом за ним поїхало і авто, на якому приїхав депутат Лунченко.

Автомобілі попрямували в урядовий квартал і біля Кабміну звернули до Sanahunt – одного з найдорожчих бутиків столиці.

На парковці вони не зупинилися, а заїхали просто на територію закритого двору закладу.

Згодом до журналістів вийшов один з охоронців закладу із запитанням: «З якою метою тут стоїте?». А на зустрічне питання журналістів, чи відкритий Sanahunt, він відповів заперечно.

Водночас, «Схеми» тоді зауважили, що світла в магазині не було.

Однак на сайті бутика зазначено, що там же розташований і ресторан.

Згодом, близько 22-ї години, журналісти зафіксували, як ворота закладу відчинилися і з його закритої території спершу виїхало авто, яким користується народний депутат Лунченко.

Авто знімальної групи одразу ж заблокувала Toyota Camry – однак «Схемам» усе ж вдається помітити, як територію закладу з вимкненими фарами та проти руху транспорту покинуло авто колишнього народного депутата друга та бізнес-партнера міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Ігоря Котвіцького.

Журналісти вирішили поцікавитися в пасажирів Toyota Camry, хто вони і для чому блокували машину знімальної групи – і впізнали в одному з пасажирів авта того ж чоловіка, який раніше вийшов з території закладу перед виїздом відвідувачів.

Виходить, що Котвіцький і Лунченко у розпал карантину відвідували спершу готель, а потім заклад, який має бути закритим – і таким чином могли порушувати карантинні норми.

«Схеми» спробували забронювати стіл у вищезгаданому ресторані Sanahunt Lounge – однак там телефоном відповіли, що заклад працює лише «на винос». Редакція також звернулася до Sanahunt за офіційним коментарем – але там пообіцяли відповісти пізніше. Позиція буде додана в публікації.

Крім того, журналісти зателефонували і до п’ятизіркового готелю Hyatt, з якого, як вони раніше зафіксували, виходила низка людей – із запитанням, чи можна влаштувати там зустріч. В готелі таку можливість заперечили.

– Чи можна зустріч провести у вашому готелі?

– Ні-ні, на жаль, у нас все зачинено. Зустрічі не проводяться в готелі.

– Тобто, ані лобі, ані якісь кімнати для зустрічей, конференц-зали?

– Ні, все зачинено. Всі конференц-зали також перекриті. Навіть для гостей.

Однак зауважили, що гості готелю, які проживають у ньому тривалий час можуть запрошувати до себе відвідувача – але одного і за умови попереднього повідомлення.

– Ми фіксували протягом багатьох днів – 8, 14, 22 квітня – як бізнесмен Ігор Котвіцький постійно відвідує ваш готель. І туди приїжджають також депутати та різні бізнесмени.

– Вся інформація про наших гостей конфіденційна: ми ніяких імен і прізвищ не можемо озвучувати, хто у нас зупиняється чи не зупиняється. Єдине, що я можу відповісти, що ніяких бізнес-заходів у нас немає в готелі. І перебувають тут тільки ті гості, які проживають тут вже довгий період часу. Можливість у нас відпочивати, взагалі, зупинитись у готелі – є, якщо це гість наш постійний, який, ми точно знаємо, що ніде не перебував за кордоном останні два тижні.

– Якщо людина приїжджає до когось на зустріч в готельному номері, наприклад, цю людину пропустять?

– Якщо ця людина нас заздалегідь повідомила про те, що в неї буде гість, сказала прізвище та ім'я, то ми перевіряємо температуру на вході обов'язково і пропускаємо цього гостя. Це не має бути більше одного гостя.

– Більше одного не може? Якщо два – це вже порушення?

– Так. Так.

– Ми фіксували, як дві людини приїжджали.

– Я не можу вам сказати такої інформації.

Примітно, що в постанові Кабінету міністрів «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» забороняється, зокрема, і «робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо) (...), крім провадження діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації».

А в розпорядженні Київської міської державної адміністрації «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня» також зазначено, що «до окремого розпорядження максимально обмежується робота готелів, хостелів, кімнат відпочинку».

Під час карантину ці норми мають виконуватись, і їхнє виконання мають контролювати – розповідає начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан: «Призупинити – рішення в умовах карантину – це є обов'язковим. Поліція має контролювати. У випадку, якщо вони працюють, накладаються штрафні санкції у вигляді спочатку 17 тисяч гривень. А далі, якщо вже не виконується рішення, застосовується 325 стаття Кримінального кодексу».

Наступного дня, 9 квітня, «Схеми» знову помітили кортеж Ігоря Котвіцького – він саме виїжджав з території МВС під час робочого дня.

А за пів години перед ним, як відзначили журналісти, територію міністерства залишило і авто, яким користується Вілен Шатворян.

Вілен Шатворян – родом з Єревана, свого часу мешкав у Донецьку, колишній народний депутат від «Партії регіонів».

Намагався обратися і до нинішньої Ради за списками «Опозиційного блоку» – який, втім, не подолав прохідний бар’єр. Шатворян також – лідер спілки вірмен України, засідання якої час від часу відвідує і міністр Арсен Аваков.

За спостереженнями знімальної групи машина перебувала там близько 15 хвилин. А після відвідин міністерства авто приїхало в офіс – і там з нього вийшов лише чоловік, схожий на охоронця.

За декілька днів, 14 квітня, «Схеми» знову зафіксували автівки Ігоря Котвіцького на парковці готелю Hyatt. А близько 18-ї помітили, як і сам бізнесмен залишив готель – при чому, без маски.

Хоча в уже згаданій постанові Кабміну щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні чітко зазначено, що «перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно (...)» заборонено.

Кортеж Котвіцького попрямував до міністерства внутрішніх справ.

Там, як помітили журналісти, у зв’язку з карантином запроваджені посилені заходи безпеки – всім, хто хоче потрапити на територію, вимірюють температуру.

Але Котвіцького і охорону не перевіряють. А вартовий на воротах навіть віддає честь автівкам бізнесмена.

За спостереженнями «Схем», кортеж Котвіцького покинув територію МВС через три години, близько 21-ї.

Водночас, журналісти зафіксували, що бізнесмен регулярно відвідує стратегічне відомство під час карантину.

Через тиждень, 22 квітня знімальна група знову помітила автівки Ігоря Котвіцького біля готелю Hyatt.

І зафіксувала, як сам бізнесмен залишав готель, знову без маски.

Далі журналісти зауважили, що кортеж Котвіцького вчергове поїхав у напрямку урядового кварталу. Однак у двох кварталах від МВС повернув в інший бік.

«Схеми» вирішили дочекатися його біля міністерства внутрішніх справ – і не помилилися. Вже за 10 хвилин кортеж ексдепутата приїхав до воріт МВС.

Журналісти вирушили до нього, аби запитати про причини його регулярних відвідин МВС. Однак відповіді не отримали – автівка просто проїхала повз них.

Журналісти поцікавились у співробітника, який на в’їзді до відомства перевіряв температуру всіх візитерів, чому він не зробив таку перевірку по відношенню до Котвіцького.

– А ви у тих, хто сидить на задньому сидінні, температуру не перевіряєте?

– Перевіряємо у всіх.

– Ну ось щойно ми не бачили, щоб ви перевіряли.

Однак чоловік у відповідь нічого не сказав.

Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Ігоря Котвіцького пов’язують давні бізнесові стосунки. Вони обидва родом з Харкова і обидва були співзасновниками цілої низки спільних компаній.

Раніше «Схемам» вдалося зафіксувати, як у січні цього року на святкування ювілею Котвіцького, що відбувалось у одному з готельних комплексів Харкова, завітав засуджений у резонансній справі так званих рюкзаків Авакова Володимир Литвин, який взяв провину на себе у провадженні, де фігурував син міністра.

Володимир Литвин залишив тоді святкування на новому Mercedes S-класу.

А вже за кілька днів Котвіцький відзначав ювілей і в Києві.

Де знімальна група помітила і сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

І вже згаданого Вілена Шатворяна.

Там же журналісти зафіксували і особистого охоронця самого Авакова.



А ще раніше, в листопаді минулого року «Схемам» вдалося зняти спілкування Ігоря Котвіцького з Дмитром Крючковим – підозрюваним у справах, які стосуються корупційних афер в енергетиці.

Торік «Схеми» опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Крючкова, на яких чути також голос, схожий на голос Ігоря Котвіцького.

Примітно, що тоді на питання редакції про зв’язок з Крючковим Котвіцький заявив, що не знає такої людини.

Схоже, що за рік Ігор Котвіцький все ж встиг познайомитись із Дмитром Крючковим, який був екстрадований з Німеччини і наразі перебуває під слідством в Україні.

«Схеми» звернулися із запитаннями до міністра Авакова, бізнесмена Котвіцького та депутата Лунченка.

З останнім журналісти поспілкувалися телефоном. Під час розмови Лунченко підтвердив, що дійсно зустрічався в Ігорем Котвіцьким у готелі Hyatt на початку квітня.

– У вас була зустріч з Котвіцьким, в готелі Hyatt, 8 квітня.

– Я зустрічався з Ігорем, правильно, так.

– А потім ви одночасно поїхали до Sanahunt.

– Я вже не пригадаю, можливо і в Sanahunt. Можливо, не пригадаю.

– Здається чи ви точно пам’ятаєте?

– Ну в Sanahunt я не заходив.

– Тільки Hyatt. Зрозумів. А що це за ваш колега був з вами?

– Ну, це мій колега з Закарпаття, хлопчина мій, з яким ми товаришуємо років 15. Він також товаришує з Ігорем. Вони мали свої справи, між собою спілкувались.

– А що вас трьох об’єднує?

– Мій колега по парламенту попереднього скликання. Ми з ним товаришуємо вже більше там… зараз… п’яти років.

Водночас, чинний депутат Верховної Ради Лунченко заявив, що обговорював на цій зустрічі з ексдепутатом Котвіцьким «виключно приватні» питання.

– Які питання ви обговорювали?

– Він має певні там… виключно приватні. Виключно приватні.

– А що тоді ви робили на цій зустрічі?

– Був зі своїм колегою.

– Тобто ви його супроводжували?

– Ну, не супроводжував, разом були. Я ж не… не той, хто супроводжує свого колегу.

– А скажіть, будь ласка, а пан Котвіцький – він якось впливає на вашу діяльність як депутата, як члена парламентського комітету з питань бюджету?

– Упаси Боже, він ніколи не впливав і не може впливати на мою діяльність. Упаси Боже, ви що.

– А де саме ви зустрічалися в готелі Hyatt?

– В лобі. Я запитав, де зручно зустрітись, він сказав: «Якщо зручно – приїжджай сюди». Ми там зустрілись в лобі, переговорили. І все.

– Просто зараз заборонено під час карантину зустрічатися у готелях.

– А там… коротенька зустріч була, після якої ми і роз’їхалися.



Натомість Арсен Аваков пояснив візити Котвіцього й Шатворяна до очолюваного ним МВС так: «Голова Спілки вірмен Вілен Шатворян був з послом Вірменії – щодо організації евакуації наших громадян з Єревану. Всіх перевіряють: чи при вході в міністерство, чи при вході в будівлю. На поверсі у мене взагалі не пускають без масок і дезінфекції рук. Ігор Котвіцький – мій 30-річний товариш. Зараз – не депутат. Робочі питання не обговорюємо. Іноді як мій позаштатний радник розповідає мені про ситуацію в Харкові і проблеми».

Котвіцький відповів «Схемам»: «Оскільки вже практично рік я не займаю ніяку посаду, пов'язану із здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, вважаю, що мої зустрічі носять виключно приватний характер. Своє приватне життя, яке передбачає право на відносини з іншими людьми, і діяльність професійного і ділового характеру, я не коментую».

Примітно, що в умовах карантину зустрічі відбуваються навіть на парковках.

Таємний відвідувач ОП і неафішована зустріч спецслужбовців

17 квітня знімальна група зафіксувала, як до бокового заїзду в Офіс президента заїхав Mercedes.

Наступного тижня, «Схемам» знову вдалося зафіксувати це авто біля ОП – цього разу, воно виїхало з території Офісу.

Журналісти рушили слідом за автівкою в напрямку Конча-Заспи і зафіксували, як вона заїхала на парковку заміського ресторану.

Там, схоже, відбувалася зустріч, всі три учасники якої, як зауважила знімальна група, були без захисних масок – в порушення карантинної постанови Кабміну.

В одному з чоловіків «Схеми» впізнали колишнього прокурора Костянтина Кулика.

В 2016 році йому висунули обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 мільйонів гривень. Кулик відкидав свою провину. Але саме цю статтю торік прибрали з кримінального кодексу України, тому справу закрили і Кулику вдалось уникнути можливого покарання.

У політичних колах його відносять до орбіти олігарха Ігоря Коломойського – відколи Кулик у розпал президентських виборів пішов проти Петра Порошенка, оголосивши підозри людям з його оточення після візиту в Ізраїль, де на той час перебував олігарх. Порошенко тоді в ефірі «1+1» прямо стверджував, що Кулик зробив це на замовлення Коломойського: «Маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ».

В свою чергу, олігарх та прокурор спростовували цей зв’язок.

У листопаді минулого року Кулика було звільнено з органів прокуратури через те що він не з’явився на переатестацію.

А наприкінці 2019 року видання «Українська правда» писало про те що Коломойський «намагається влаштувати скандального експрокурора Костянтина Кулика на роботу в СБУ, аби той займався справами проти його конкурентів».

Журналісти «Схем» вийшов з авта, щоб дізнатися, хто цей відвідувач Офісу президента і чому він зустрічається з колишнім прокурором Куликом.



– Робимо сюжет про відвідувачів ОП, бачимо, що ви регулярно відвідуєте. Хотіли запитати, ви там працюєте?

– Давайте відійдемо, – одразу запропонував чоловік-візитер ОП.

Журналіст продовжив розмову з Куликом.

– Як ваші справи? – поцікавився він у експрокурора.

– Я думаю, не ваша справа, як у мене справи.

– Ви зараз на якусь посаду не претендуєте?

– Де? З вами?

– Ні, в Офісі президента.

– Ви хочете мені запропонувати посаду якусь? Ви уповноважені роздавати посади в Офісі? Так давайте поговоримо з вами. А яка у вас є інформація?

– Я вам сказав, що я журналіст, показав посвідчення.

– Та мені все одно щодо вашого посвідчення. Яка у вас є інформація? Мене цікавить, чому ви цю розмову почали? Мені ж це цікаво.

– Я ж вам повідомляю, що я побачив автівку, яка відвідує Офіс президента.

– Та мені все одно, кого ви там побачили. Я тут стою у своїх справах.

– Тому я поставив вам питання, чи зараз ви не претендуєте на якусь посаду. Все.

– Ну, добре. Звідки у вас інформація, що я можу претендувати на якусь посаду? Мені ж цікаво.

У цей час чоловік, якого «Схеми» фіксували на відвідинах ОП знову пропонує поговорити в стороні – однак експрокурор Кулик з криком відмовляється, оскільки з ним нібито «не договорили»: «А ви ж зі мною, почекайте, не закінчили. А для чого ви підходили до мене? Так ви зі мною не закінчили. Ви хочете з усіма навколо поговорити і не закінчити?»

Журналіст звернувся до чоловіка-відвідувача ОП.

– Скажіть, будь ласка, ви працюєте в Офісі президента?

– Ви здійснюєте зараз фотозйомку?

– Відеозйомку.

– Ви самі?

– Ні.

– А хто здійснював?

– Оператор.

– В рамках чого?

– В рамках журналістського розслідування про відвідувачів Офісу президента під час карантину.

Чоловік, який відвідував ОП, повідомляє, що був там у службових справах.

– Слухайте уважно, дуже важлива для вас, напевно, інформація, що я не працюю в Офісі президента.

– З яких причин ви відвідували?

– Зі службових.

– Службових?

– Так точно.

– Тобто ви займаєте якусь посаду?

– Ви мене почули, чи ні?

– Так, я вас почув.

Водночас він підтвердив «Схемам», що займає посаду в правоохоронному і спеціальному відомстві.

– Ви займаєте якусь посаду офіційну?

– Так.

– А в якому відомстві?

– Правоохоронному і спеціальному.

– Служба безпеки?

– Ні. У вас більше немає уяви про інші правоохоронні і спеціальні органи.

При цьому, він зазначив, що їхня з експрокурором Куликом зустріч – «співпадіння».

– З яких причин ви зустрічались з паном Куліком?

– Я проживаю в котеджному містечку, їхав і зупинився. Якщо ви звернули увагу, ми з ним не зустрічались. Ми зустрічались із співробітником в Toyota, а товариш Кулик, якщо не помиляюсь, вийшов з цього ресторану. Ви що, не звернули увагу?

– Співпадіння, що ви зустріли пана Кулика?

– Так, звісно.

– Тобто, вас з паном Куликом нічого не пов’язує, ви в жодних питаннях не допомагаєте стосовно вашої посади.

– Стосовно моєї посади?

– Ваших функцій, вашої посади…

– Посадових обов’язків?

– Так. Не допомагаєте?

– Так точно.

– Дякую. Ви своє прізвище можете назвати?

– Ні.

Пізніше «Схеми» впізнали в цьому чоловікові начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони генерала-полковника Василя Бурбу.

Бурба був призначений ще президентом Петром Порошенком у 2016 році. А раніше працював у Службі безпеки України.

Редакція надіслала запит в Головне управління розвідки для того, щоб отримати декларацію Василя Бурби, аби зрозуміти, звідки у людини: яка багато років працює на державній службі така автівка.



Однак там відповіли, що не можуть надати запитувану інформацію: «Надання запитуваних вами декларацій неможливе, оскільки при поданні декларацій за 2018 рік на начальника ГУР МОУ поширювався визначений статтею 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальний порядок здійснення заходів фінансового контролю, а термін подання декларацій за 2019 рік не завершився».



Окрім того, «Схемам» вдалося ідентифікувати і третього чоловіка на цій зустрічі.

Це – Володимир Вільчинський.

Колишній працівник СБУ, за президентства Януковича очолював один з відділів економічної контррозвідки спецслужби, спеціалізувався на сфері нафти й газу.

У 2013-му був призначений у Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів – заступником голови, але через скандал із тиском на великі торгові мережі після Революції Гідності був звільнений за статтею «за порушення присяги держслужбовця».

Тож чого насправді могла стосуватись ця зустріч і наскільки вона була випадковою? Навіщо начальник розвідки міноборони Василь Бурба проводить зустрічі з колишнім прокурором та експрацівником СБУ, які втратили владу після того, як потрапили у низку скандалів та були звільнені?

У Головному управлінні розвідки журналістам відповіли так: «Зустрічі, про які ви запитуєте, носили приватний характер, про що, зокрема, може свідчити той факт, що вони відбувалися на шляху прямування від Офісу президента України до місця проживання».

«Беруть каву – і гуляють лісом»: ресторан у Конча-Заспі

23 квітня. На під’їзді до ресторану в Конча-Заспі, що під Києвом, «Схеми» помічають авто охорони. А на парковці ресторану чекають автомобілі преміум класу з охороною.

Щойно автівка знімальної групи зупинилася, на неї одразу звернула увагу охорона через дорогу.

За кілька хвилин після того на паркінг заїхала BMW. І на територію ресторану зайшли троє невідомих.

Журналісти відзначили, що авто охорони закрило закриває Mercedes і позашляховик – однак їм вдалося помітити за машиною народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара, який у супроводі охорони також попрямував на територію ресторану.

Як встановили «Схеми», Mercedes, запаркований біля автомобілів депутата Столара, зареєстрований на Комарницького Дениса Сергійовича.

Денис Комарницький за часів мера Черновецького очолював фракцію мера у Київраді.

А в січні минулого року журналісти фіксували, як Комарницький приїжджав на цьому авто до офісу партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Пізніше знімальна група помітила, як охоронець Столара підійшов до водія Комарницького і щось йому сказав. Той виглянув з авта – і тоді до нього підбіг ще один охоронець Столара.

Згодом одна з автівок охорони Столара припаркувалася позаду авто знімальної групи – і до неї підійшов чоловік із запитанням «Вибачте, а ви не таксі?»

За кілька хвилин після цього авто Комарницького залишило парковку закладу й попрямувало в напрямку міста.

Тим часом, авто охорони Столара перекрило вихід з ресторану.

З нього згодом вийшли чоловіки, а пізніше – і народний депутат Столар.

Столара і Комарницького називають неофіційними «кураторами столиці». І це, схоже, перше підтвердження їхніх контактів, зафіксоване журналістами.

Столичний активіст та ексдепутат Юрій Левченко, який, втім, і сам озвучує бажання позмагатись за владу в столиці характеризує Комарницького так: «Комарницький – це член молодої команди Черновецького, який потім, після втечі Черновецького, продовжив брати участь і бути інтегральною частиною корупції в Києві. При Попові, Столару і Януковичу. І потім при Кличку – теж як менеджер Столара. Столар був основним ляльководом, Комарницький був його менеджером, відповідальним за великі інфраструктурі будівельні проєкти».

Сам Столар – товариш мера Києва Віталія Кличка.

Останній, наприклад, вітав його на дні народження в Монако. Крім того, у 2017-му «Схеми» зафіксували, як очільник Києва повернувся із Неаполя на одному літаку зі Столаром.

І тепер, коли мер Києва мало не щотижня звертається до киян із закликами сидіти вдома – його товариш відвідував ресторан.

«Схеми» поцікавилися в народного депутата Столара, на яких підставах він відвідував ресторан під час карантину і що їх пов’язує з Денисом Комарницьким?

«Я не відвідував ресторан, але гуляв поруч у лісі разом з моїм давнім другом Денисом Комарницьким. Ми обговорювали ситуацію у країні щодо коронавірусу, розповідали один одному останні новини. Спілкувалися, як мають спілкуватися друзі. Домовились зустрітися з родинами після закінчення епідемії та відміни карантину. З Денисом Комарницьким мене пов’язує 20 років дружби», – відповів Столар.

Комарницький не взяв слухавку і не відреагував на повідомлення журналістів.

Але депутат Столар не єдиний відвідувач ресторану в Конча-Заспі.

16 квітня, за тиждень до візиту Столара, журналісти помітили, що близько 21-ї біля ресторану запарковано декілька автівок преміум-класу.

А згодом зафіксували, як із закладу вийшли два чоловіки – без захисних масок.

Вони спершу спілкувалися на парковці, а потім сіли в автівки і від’їхали з ресторану, заблокувавши автівку знімальної групи з двох сторін.

– А кого фотографуємо?

– Добрий вечір! Радіо Свобода.

– Та я знаю вас. Часто бачу. А чого фотографуєте?

– Зараз же карантин. І не працюють заклади. І ми знімаємо, хто проводить зустрічі.

– Та ви підходьте, поговоримо. Ви просто викликаєте агресію і підозри.

– Дивіться, я ж представився.

– Я просто вас знаю – дійсно, з телевізора. Це добре, що ми в адекваті. А якби ми були не в адекваті.

– Добре, що…

– Оточили, взяли в полон, голову пробили – а потім будемо розбиратися. Ну навіщо це треба?

Зрештою машину журналістів розблокували.

Одразу ж після цього підсвітку вивіски ресторану вимкнули, як і світло на парковці.

Менше ніж за кілометр від ресторану на межі Києва в той день було багато поліцейських, військової техніки. Там напередодні Великодня встановили блокпост для вимірювання температури в людей, які хочуть потрапити у місто.

Цих самих відвідувачів журналісти помітили в цьому ж ресторані і за кілька днів.

Водночас, менеджер закладу, до якого журналісти звернулися за поясненнями – заперечив, що відвідувачі заходять в заклад. За його словами – люди беруть каву із собою і гуляють лісом.

– Ми декілька днів спостерігали, як ваш заклад відвідують різні люди, в тому числі, народні депутати.

– Вони прогулюються алеєю, лісом. Вони в наш ресторан не заходять. Можуть зайти, взяти каву з собою і вийти пити його на вулиці.

– Тобто в принципі, в заклад можна потрапити?

– Ні. На територію, звичайно, гості проходять лісом. Це ж не наша територія, ми ж не можемо заборонити лісом гуляти. Багато хто приїжджає, робить замовлення, гуляють лісом, потім заходять і забирають його.

– І в ресторані не харчуються?

– Ні. Ні.

Одразу після цієї розмови журналісти знову вирушили до цього закладу – і знову побачили на його парковці багато автівок преміум класу.



Тож знімальна група вирішила подивитися, як гуляють лісом відвідувачі закладу – як раніше зазначив його менеджер.

Журналісти зауважили, що ворота закладу були закриті, за ними чатував охоронець. А на території самого закладу можна було помітити офіціанта.

Майже одразу до «Схем» підійшов чоловік і почав погрожувати.

– Хлопці, що ви тут робите?

– Добрий день. Ми – Радіо Свобода, програма «Схеми». Знімаємо…

– Вам, що – н***й робити? Мене не знімай, кажу, б***ь! Прибери!

– Він мене знімає – я журналіст. Якщо не хочете, щоб вас знімали – не підходьте просто.

– Я кажу прибери! Не знімай мене! Я тобі зараз розіб’ю голову, ти мене зрозумів?!

Далі до ресторану приїхав чоловік, який представляється власником закладу, і вимагає залишити територію.

– Ми бачимо дуже багато автівок біля закладу…

– Автівки стоять біля кожного ресторану.

– І неодноразово протягом кількох днів фіксували, що сюди приїжджають, у тому числі, депутати…

– Ну і що?

– І перебувають на території.

– Ну вони очікують на своє замовлення. Їм готують.

– А вони мають право чекати замовлення на території?

– В ізольованих приміщеннях. Звісно.

– Ну от ми хочемо подивитися.

– Ні, ви нічого дивитися не будете.

– Ми в громадському місці зараз знаходимося, ми не за парканом.

– Це приватна власність…

Він також погрожував.



– Юначе, давайте, – сказав чоловік, простягнувши руку до журналіста.

– Не чіпайте мене руками.

– А то що? А то що буде?

Він переконував – ресторан працює лише на винос. І зазначав, що журналісти своєю присутністю «заважають роботі закладу».

– Яким чином? Тобто заклад відвідують люди?

– Вони не можуть відвідувати, бо ви тут стоїте.

– А так вони відвідують?

– А так вони можуть прийти й замовити із собою додому, зачекавши приготування, їжу. Це заклад для харчування, а не місце, де проводять розслідування.

– Це ваша особиста думка.

– Люди приходять харчуватися, відпочивати.

– Так вони не мають права зараз харчуватися в ресторані.

– Вони не мають права в закладі харчуватися, ви вважаєте?

– Зараз ресторани мають бути закритими.

– Вони закриті....

Однак «Схеми» неодноразово знімали, як люди залишали цей ресторан без пакетів з їжею.



Зокрема, 28 квітня автівки чекали на відвідувачів на парковці закладу більше чотирьох годин.

Примітно, що при цьому на території ресторану не вмикали ліхтарі, а його співробітники пересувалися, підсвічуючі собі телефонами.



Останні гості, за спостереженнями «Схем» залишили ресторан близько опівночі.

Виходить, що під час карантину робота готелів і ресторанів обмежується, але для друга міністра внутрішніх справ можна зробити виняток. Виходить, що для того, аби протидіяти розповсюдженню коронавірусу всі мають носити захисні маски в публічних місцях, але начальник розвідки міністерства оборони, який регулярно відвідує офіс президента, може не носити. Виходить, що ресторанам можна працювати лише на винос або доставку, але товариш мера Кличка і народний депутат відвідує ресторан. А це означає, що чим ближче людина до влади, тим менше обмежень під час карантину.