Зеленський обіцяє «кадрові висновки», якщо у справі Шеремета затримали невинуватих

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зробить кадрові висновки у разі, якщо підозрювані у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виявляться невинуватими. Про це голова держави сказав 20 травня в Києві на пресконференції за підсумками року його президентства.

Він також запевнив, що несе відповідальність як президент за розслідування справи Шеремета.

«Я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несу відповідальність за те, що триває слідство… Я готовий робити серйозні кадрові висновки. Без цього не обійдеться... Якщо знайшли не тих людей і тримали їх у в'язниці, то стосовно тих, хто це зробив, мають бути кадрові зміни», – сказав Зеленський.

Відповідальним за справу Шеремета є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, додав президент.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».