Адвокати Яни Дугарь принесли в ГПУ докази її непричетності до вбивства Шеремета

Адвокати, які захищають волонтерку та військового медика Яну Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, передали до ГПУ докази її невинуватості. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як пояснив адвокат Микола Ореховський, він з колегами подав до Генпрокуратури клопотання про приєднання до матеріалів провадження доказів невинуватості Дугарь та про закриття справи. Генпрокуратура має розглянути клопотання за три робочі дні.

У пакеті доказів Ореховський звертає увагу на три моменти. Перший: зріст Дугарь щонайменше на 10 см вищий, ніж в дівчини на відеозаписах та їхніх скрінах, яку вважають «розвідницею» та виконавицею злочину. Адвокат зауважує, що дівчина на запису проходить повз стовп і дерево, що дає змогу досить точно визначити її зріст, однак слідство не зважило на цей момент.

Друге: в час скоєння злочину Дугарь була на фронті, допомагала пораненим у військовому шпиталі Покровська, в суді це підтвердили п’ятеро свідків.

І третій доказ, наведений адвокатами: Дугарь на поліграфі підтвердила, що не брала участі в злочині (імовірність того, що вона каже правду, 99%) та не обговорювала підготовку злочину з іншими підозрюваними (імовірність 99%).

Адвокати Дугарь мають намір надати ці докази також народним депутатам та адвокатам, які захищають інших підозрюваних у справі.

Печерський суд продовжив до 4 квітня нічний домашній арешт іншій підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Яні Дугарь. Сторона захисту просила скасувати домашній арешт Дугарь.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».