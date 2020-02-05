Справа Шеремета: суд залишив Дугарь під домашнім арештом

Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня нічний домашній арешт підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Сторона захисту просила скасувати домашній арешт Дугарь.

Напередодні суд продовжив до 3 квітня арешт ще одній підозрюваній у справі Юлії Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».