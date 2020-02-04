Суд зробив перерву у розгляді клопотання щодо продовження запобіжного заходу Антоненку

Печерський районний суд Києва 5 лютого продовжить розгляд клопотання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Як передає УНІАН, засідання суду розпочнеться завтра о 09:00.

Повідомляється, що засідання розпочнеться з розгляду клопотання адвокатів Антоненка про відвід судді Віталія Писанця. Клопотання розглядатиме суддя Печерського райсуду Києва Олена Бусік.

Також сьогодні суд розглядає клопотання про подовження запобіжного заходу іншій фігурантці «справи Шеремета» Яні Дугарь, і вже продовжив до 3 квітня арешт ще одній підозрюваній у справі Юлії Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».