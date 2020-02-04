Суд розглядає продовження запобіжного заходу підозрюваним у справі Шеремета

Печерський районний суд Києва 4 лютого розглядає клопотання прокуратури щодо продовження терміну запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку.

Запобіжний захід Яні Дугарь суд розпочав розглядати ще 3 лютого, але вирішив продовжити засідання у вівторок о 14:00, передав кореспондент Радіо Свобода. Причиною перенесення засідання стала технічна неможливість переглянути в залі суду відео на дисках, як просила сторона захисту.

Суд по Антоненку мав розпочатися об 11:30, щодо Кузьменко – о 10:00 4 лютого. Насправді засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко розпочалося близько 11:00, решта засідань відкладається на пізніший термін, оскільки головує у всіх розглядах один суддя – Віталій Писанець. Про це повідомляє журналіст видання «Ґрати» Стас Юрченко, який нагадує, що попередні аналогічні засідання тривали загалом 16 годин.

Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під вартою, термін тримання спливає 8 лютого. Дугарь перебуває під домашнім арештом.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».