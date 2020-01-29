Прокуратура: поліція має перевірити аргументи, висунуті захистом підозрюваних у справі Шеремета

Поліція має перевірити аргументи, висунуті захистом підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив Офіс генерального прокурора.

«28 січня 2020 року прокурори Офісу генерального прокурора, процесуальні керівники в кримінальному провадженні щодо вбивства Павла Шеремета, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки, висунутих захистом підозрюваних аргументів», – розповіли в прокуратурі.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.