«Справа Шеремета»: суд щодо Кузьменко перенесли

Суд щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко перенесли на на 15:00 3 лютого, передає кореспондент Радіо Свобода.

Рішення ухвалили через те, що прокурор висловив клопотання про можливість витребувати матеріали справи попереднього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше сьогодні під стінами Печерського районного суду Києва зібралися кілька десятків людей, які виступали на підтримку Кузьменко і закликали суд змінити їй запобіжний захід на м’якший.

Печерський районний суд Києва у четвер розпочав розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».