Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 січня 2020, Київ 16:15
Новини | Політика

«Справа Шеремета»: суд щодо Кузьменко перенесли

Юлія Кузьменко

Дивитись коментарі

Суд щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко перенесли на на 15:00 3 лютого, передає кореспондент Радіо Свобода.

Рішення ухвалили через те, що прокурор висловив клопотання про можливість витребувати матеріали справи попереднього судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше сьогодні під стінами Печерського районного суду Києва зібралися кілька десятків людей, які виступали на підтримку Кузьменко і закликали суд змінити їй запобіжний захід на м’якший.

За даними МВС, подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, з позивним «Пума»

Печерський районний суд Києва у четвер розпочав розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Кузьменко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG