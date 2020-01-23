Суд відпустив під домашній арешт Інну Грищенко, з позивним «Пума»

Апеляційний суд міста Києва відпустив під домашній арештучасницю бойових дій на Донбасі Інну Грищенко, з позивним «Пума, підозрювану в замаху на вбивство бізнесмена на Прикарпатті, повідомила у фейсбуці її адвокат Олена Помазановська.

«Апеляційну скаргу захисників Помазановської та Широковського задовільнити, Грищенко Інну Петрівну звільнити в залі суду, запобіжний захід змінити на домашній арешт», – повідомила адвокат.

Як передає «Українська правда» з посиланням на уточнені дані від сторони захисту Грищенко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 24 лютого.

За даними МВС, подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.