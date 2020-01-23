Справа Шеремета: під Печерським судом зібралися кілька десятків людей на підтримку Кузьменко

Під стінами Печерського районного суду Києва зібралися кілька десятків людей, які виступають на підтримку підозрюваної у справі про вбивство Павша Шеремета Юлії Кузьменко і закликають суд змінити запобіжний захід їй на більш м’який.







Зміну запобіжного заходу в четвер розглядатимуть у Печерському районному суді Києва. Таке клопотання подала сторона захисту.







Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.



12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.



Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.



14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.