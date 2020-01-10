Українська влада має бути більш відкритою щодо справи про вбивство Шеремета – «Репортери без кордонів»

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» розкритикувала розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета – відповідну заяву організація опублікувала 10 січня.

«Репортери без кордон (RSF) стурбовані невідповідностями в доказах, на основі яких українські посадовці заявляють про розкриття вбивства редактора новинного сайту Павла Шеремета в 2016 році, і закликає їх продовжувати розслідування і бути більш відкритими, ніж вони є», – йдеться в заяві правозахисників.

Як зазначили в організації, Офіс генерального прокурора України не розкриває усіх доказів у справі про вбивство, на основі яких звинувачує в організації вбивства ветерана бойових дій Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь та медика і волонтерку Юлію Кузьменко.

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«Заява про розкриття справи базована на чотирьох суперечливих звітах експертів, а Офіс прокурора відмовляється надати всі докази, які має в своєму розпорядженні. Головний підозрюваний подав позов проти президента та міністра внутрішніх справ, були спроби тиску та шантажу на певних свідків, а тепер низка викриттів протягом останніх днів посилює сумніви щодо розслідування», – стверджують правозахисники.​

Серед таких новин у організації навели інформацію, яку оприлюднило видання TheБабель про те, що зафіксований на камерах спостереження чоловік нижчий за підозрюваного Андрія Антоненка.

«Потреба дізнатися правду про вбивство Павла Шеремета нагальна, особливо з огляду на те, що ще один журналіст (черкащанин Вадим Комаров – ред.) був вбитий в Україні в 2019 році. Ми закликаємо до більшої прозорості з боку українських правоохоронців у цьому розслідуванні, яке дає можливість насправді побороти безкарність і призвести до того, щоб не лише виконавці, а й замовники були визначені та притягнені до відповідальності», – каже голова регіональної організації «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

Крім того, правозахисники звернули увагу на заяву тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звертався до інших держав по допомогу в розслідуванні справи Шеремета.

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«Єдиному урядовцю, який зберіг посаду після того, як Володимир Зеленський став президентом в травні 2019-го (окрім Авакова, на своїй посаді залишилася також міністерка фінансів Оксана Маркарова – ред.) Авакову дали вказівку надати результати до кінця 2019-го. Іншими словами, в нього був сильний політичний мотив довести розслідування до кінця за будь-яку ціну і, за словами Тейлора, навіть Аваков сумнівається у своїх висновках», – стверджують в організації.

В рейтингу «Репортерів без кордонів» «Світовий індекс свободи преси» за 2019 рік Україна посідає 102 місце зі 180-ти.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко.

Кузьменко та Антоненко перебувають під арештом, Дугарь – під домашнім арештом.