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10 січня 2020, Київ 11:25
Новини | Політика

Судді поскаржилися на тиск із боку захисника підозрюваної в справі Шеремета

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко протягом кількох годин блокували залу судових засідань

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Судді Київського апеляційного суду поскаржилися на тиск і спроби втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя з боку адвоката однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Юлії Кузьменко.

Заява суддів Юрія Сливи, Володимира Мельника і Тетяни Фрич оприлюднена 9 січня на офіційному порталі «Судової влади України».

Заява стосується, зокрема, подій у суді 20 грудня, коли було перенесене засідання з оскарження запобіжного заходу Кузьменко, але адвокат Владислав Добош і прихильники Кузьменко відмовилися залишати залу засідань і перебували там кілька годин, поки не втрутилися представники поліції і Національної гвардії.

«Судді зазначають, що вказані події призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду у вказаному залі суду проваджень. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, зокрема меблі й технічні пристрої. Слива Ю.М., Мельник В.В. та Фрич Т.В. вважають, що такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби й методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, судді вказують, що 24 грудня, коли суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу адвоката, «захисник також проявив нестриману й некоректну поведінку, нетактовно, образливо і принизливо висловлювався у нецензурній формі як щодо суддів, що постановили рішення, так і щодо прокурорів, які брали участь у судовому провадженні».

Справа Шеремета. Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко? (відео)
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Справа Шеремета. Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко? (відео)

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«Відповідно до статті 73 закону України «Про Вищу раду правосуддя», вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів й ухвалено відповідне рішення», – йдеться в повідомленні.

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.

Архівне фото. Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – музиканту і військовому Андрієві Антоненку, 13 грудня 2019 року
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Адвокати заявляють про незаконні слідчі дії в справі Шеремета

У Генпрокуратурі тоді заявили, що причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі Шеремета Юлії Кузьменко стало «неналежне інформування прокурорів про засідання і несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду». У ГПУ також повідомили, що в кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оновили групу прокурорів.

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