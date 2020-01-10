Судді поскаржилися на тиск із боку захисника підозрюваної в справі Шеремета

Судді Київського апеляційного суду поскаржилися на тиск і спроби втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя з боку адвоката однієї з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Юлії Кузьменко.

Заява суддів Юрія Сливи, Володимира Мельника і Тетяни Фрич оприлюднена 9 січня на офіційному порталі «Судової влади України».

Заява стосується, зокрема, подій у суді 20 грудня, коли було перенесене засідання з оскарження запобіжного заходу Кузьменко, але адвокат Владислав Добош і прихильники Кузьменко відмовилися залишати залу засідань і перебували там кілька годин, поки не втрутилися представники поліції і Національної гвардії.

«Судді зазначають, що вказані події призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду у вказаному залі суду проваджень. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, зокрема меблі й технічні пристрої. Слива Ю.М., Мельник В.В. та Фрич Т.В. вважають, що такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби й методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, судді вказують, що 24 грудня, коли суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу адвоката, «захисник також проявив нестриману й некоректну поведінку, нетактовно, образливо і принизливо висловлювався у нецензурній формі як щодо суддів, що постановили рішення, так і щодо прокурорів, які брали участь у судовому провадженні».

«Відповідно до статті 73 закону України «Про Вищу раду правосуддя», вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів й ухвалено відповідне рішення», – йдеться в повідомленні.

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.

У Генпрокуратурі тоді заявили, що причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі Шеремета Юлії Кузьменко стало «неналежне інформування прокурорів про засідання і несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду». У ГПУ також повідомили, що в кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оновили групу прокурорів.