Суд відклав розгляд другої апеляції Антоненка

Київський апеляційний суд переніс розгляд другої скарги захисту одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета сержанта Сил спеціальних операцій і музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання перенесли на 15:00 8 січня через те, що не надійшли документи у справі.

Напередодні про те, що в апеляційному суді відбудеться другої скарги захисту Антоненка, поданої адвокатом Віталієм Галенченком, у фейсбуці написав адвокат Масі Найєм.

«Завтра, 27 грудня 2019 року, о 09:35. Апеляція по Андрію Антоненку. Так, друга. Так, можна було… Ця скарга була направлена й отримана своєчасно, але не була розглянута, у зв’язку з тим, що працівники суду не спромоглися своєчасно отримати її в поштовому відділенні», – написав він.

Галенченко написав, що починаючи з 20 грудня працівники Київського апеляційного суду не забирають його апеляційну скаргу з поштового відділення.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив Антоненка під вартою до 8 лютого, розглянувши скаргу захисту, який наполягав на скасуванні тримання під вартою і обранні менш суворого запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».