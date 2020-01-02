Адвокати заявляють про незаконні слідчі дії в справі Шеремета

Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош та власник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявляють, що поліцейські з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу 2 січня проводили слідчий експеримент у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Я без десяти 17:00 отримав на електронну пошту від Бирка (слідчий Василь Бирко – ред.) повідомлення, про те, що сьогодні о 18-й годині буде проводитися слідчий експеримент. Це при тому, що вони не надали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент», – повідомив 2 січня адвокат Добош.

Він додав, що йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема ті, що стосуються камер і самого експерименту. Добош вважає, що експеримент потрібно проводити о 2:40 ночі, оскільки саме такий час вказаний на відео з камер спостереження.

Інший юрист, Масі Найєм, повідомив, що поліцейські намагалися залучити до слідчого експерименту також і іншого фігуранта справи Андрія Антоненка.

«Протягом останніх тижнів адвокати Андрія подають клопотання про знайомлення з матеріалами справи. Такі клопотання слідчий ігнорує. Вже завтра (3 січня – ред.) буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчий експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Тому вони викликали адвоката з БПД (безоплатної правової допомоги – ред.). При тому, що у Андрія щонайменще три адвокати», – наголосив Найєм.

Представники слідства наразі не коментували останніх подій у справі.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».