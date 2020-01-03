У поліції повідомили про обставини слідчого експерименту у справі Шеремета

Національна поліція України повідомила вдень 3 січня, що пізно ввечері 2 січня і вночі 3 січня в кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета провела слідчий експеримент. Правоохоронці твердять, що ці дії відбувалися «на виконання клопотань захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка».

«Про проведення слідчих експериментів також завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних. Однак свою участь у проведенні слідчих експериментів підтвердив лише адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко», – вказали в поліції, хоча адвокати фігурантів справи ще 2 січня заявляли про пізнє інформування про слідчі дії.

«Слідчі Нацполіції з метою забезпечення Андрію Антоненку права на захист і проведення раніше запланованої невідкладної слідчої дії до участі у слідчому експерименті залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги… Підозрюваний Андрій Антоненко від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю його захисників. Однак після залучення для захисту його прав захисника з центру з надання безоплатної правової допомоги на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту. Разом з тим підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася», – йдеться в повідомленні поліції.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».