У Запоріжжі відбулася акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета

27 грудня у Запоріжжі відбулася акція-концерт «Великий Бар’єрний Riff» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Її організаторами виступили місцевий гурт «Banderstadt» та Запорізька рада ветеранів АТО.

«На нашу думку, це несправедливо, тому що доказів не було представлено. Спочатку відбувся концерт на підтримку у Києві. Ми почали дізнаватися по Запоріжжю: ніхто нічого не планував і вирішили гуртом своїм організувати таку подію. Я записав відозвернення. Одразу знайшлися ветерани АТО, які допомагали нам», – розповів фронтмен гурту «Banderstadt» Юрій Макаренко.

Під час акції відбувся концерт гурту-організатору заходу, сольний виступ запорізької юної співачки Катерини Червинської та читання віршів Лесі Українки. Організатори заходу також поінформували учасників про те, на які рахунки родини Андрія Антоненка вони можуть перерахувати кошти, якщо забажають надати йому фінансову підтримку.

На локації, де відбувався захід, розмістили плакати з написами «#FreeKuzmenko» «#FreeRiff» та картонні папки з підписами «Справа будь хто, будь коли, будь за що», «Не твоя чортяча справа» тощо.

Спочатку планувалося, що акція відбудеться в обласному центрі молоді, втім організаторам довелося перенести концерт до приміщення творчої платформи «Дві башти»: у центрі молоді заявили про неможливість надати приміщення «через технічні проблеми».

Раніше акції на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбулися у Харкові, Дніпрі та Києві.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».