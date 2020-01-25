«Люблю шити»: 5 відтінків суду Яни Дугарь. Репортаж

Печерський суд Києва 24 січня на третьому засіданні щодо зміни запобіжного заходу фігурантці у справі вбивства Павла Шеремета Яні Дугарь таки задовольнив клопотання захисту. Щоправда, частково. Адвокати підозрюваної просили змінити їй запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання.​ Утім, суддя вирішив, що цілодобовий домашній арешт, під який цей же суд 13 грудня 2019 року відправив Дугарь, можна замінити нічним арештом. Причому відбуватиме домашній арешт підозрювана у місці постійної дислокації військової частини, де вона несла службу до моменту арешту.

«Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту змінити на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу із 20-ї години до 7-ї години наступної доби за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, селище міського типу Гвардійське, військова частина А1126 у межах строків досудового розслідування до 8 лютого 2020 року включно», – проголосив резулятивну частину ухвали суддя Роман Новак.

Утім, таке рішення суд зміг ухвалити не відразу. З моменту початку розгляду клопотання суд кілька разів переносив засідання. Радіо Свобода подає кілька важливих моментів, які привернули увагу найбільше.

Алібі

Ще 15 січня адвокати заявили, що мають свідків, які запевняють, що бачили Яну Дугарь у Покровську, що на Донеччині, в той час, коли був вбитий Павло Шеремет. А саме – на території 66-го військового шпиталю в період із 16 по 18 липня 2016 року.

(Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Дугарь підозрюють у пособництві в організації вбивства – фотографуванні відеокамер напередодні вбивства поблизу місця, де була припаркована автівка, в якій підірвали Шеремета).

Свідки, які підтверджують алібі Дугарь – її колеги по службі у госпіталі та поранені внаслідок бойових дій на Донбасі українські військові.

Тетяна Палфій влітку 2016-го служила разом із Дугарь у госпіталі й не раз вони разом заступали у наряди по службі (як медсестри). На уточнюючі запитання прокурора Сергія Зузака, під присягою, Палфій відповідала впевнено:

– Ви категорично стверджуєте, що у період із 16 по 18 липня 2016 року Дугарь була в цьому госпіталі? Ви її бачили, чи ви так думаєте, що вона не могла покинути… Чому?

– Бо я знаю, що вона була там. Бо ми перетиналися як і по роботі, так і заступали в наряди по відділеннях.

– Тобто ви її особисто бачили із 16-го по 18-те? Разом були?

– В наряди ми разом заступали.

На наступному засіданні, через два дні, свідчили бійці ЗСУ, які потрапили із пораненнями в 66-й госпіталь влітку 2016 року. Денис Громов отримав контузію внаслідок обстрілу російськими гібридними силами міста Мар’їнки під Донецьком. Громов надав суду документи, що саме 16 липня він потрапив у госпіталь, де в цей день Яна Дугарь щонайменше тричі до нього підходила. Як і 18 липня, коли йому, ввечері, стало зле – вона вколола йому ліки.

Заявляють про тиск на свідків

На свідків, які виступали в суді – чинять тиск, як і на працівників 66-го госпіталю, стверджували перед початком фінального судового засідання колишній народний депутат Оксана Корчинська та адвокати Дугарь. Пояснюють це тим, що після попередніх засідань свідків кілька разів викликали на допит, а безпосередньо у самому госпіталі допитували, на думку захисту й Корчинської, незаконно і з тиском.

«Нам відомо, що опитано більше ніж 20 працівників військово-мобільного госпіталю номер 66… Ми сподіваємося, що прокурор усі свідчення цих свідків долучить до матеріалів справи. Більшість із них, з того, що нам відомо, – це люди, які служили з Яною Дугарь у 2016 році й вони свідчать про алібі», – голосно на камери заявляє Оксана Корчинська. Прокурор у цей момент уважно слухав, утім, відмовчувався. Свій крок він зробить згодом, і суддя задовольнить клопотання саме прокурора про долучення до матеріалів справи допити 20 свідків.

Після заяви Корчинської були інструкції від адвокатів, як діяти у випадку допитів, ще кілька емоційних звернень до прокурора, який мовчки очікував початку судового засідання.

Суд-перерва-суд

Протягом близько чотирьох годин засідання було кілька перерв, під час яких сторони намагалися не виходити із зали суду: чи то боялися пропустити відновлення розгляду, чи ж бо «пробити отвір» у стіні із телекамер. Тим не менш, мовчати ніхто не хотів.

– У вас все притягнуто за вуха, навіть той епізод, де вона наче б то фотографує. Ну не ходить вона ось так, – показує двома викривленими пальцями адвокат Віталій Коломієць звертаючись до прокурора Зузака.

– Це ви так вважаєте, – заперечує прокурор.

…

– Де психологія і хода? Це «лівак». Де психологія і хода? Давайте її (мова йде про експертизу, на яку посилається обвинувачення у підозрі Дугарь – ред) назвемо «географічні особливості» ходи людини чи «хімічні особливості», що воно псевдонауково виглядало. Ну навіщо це робити? – продовжує адвокат Коломієц. На що прокурор зазначає, що це лише його точка зору.

«Люблю шити»

За якийсь момент із залу попросили передати «подарунок» прокуророві. «Це лише через адвокатів передавайте», – каже хтось поруч.

Сергію Зузаку хотіли подарувати журнал по крою і шиттю «Люблю шити» і додали: «Впевнені, що у нього є передплата на цей журнал, але сказали, що це останній примірник. Всі інші передплатило МВС». В залі люди пожвавішали. Як і прокурор Зузак, який зрозумів жарти й натяки людей у залі й відповів: «Я не займаюся таким, це не моє хобі».

Далі прокуророві пропонували поїхати на екскурсію в госпіталь, чи уявити справжнє бойове поранення, на що прокурор повідомив, що працював понад десяток років у слідстві й має уявлення про поранення. І «консультувалися».

– От у цій справі обшуки були і у мене цілий набір книг вдома по спецпідготовці: тактика, шпіонаж й тому подібне, – каже чоловік із залу.

– То ви цікава особа, – сміється у відповідь прокурор Сергій Зузак.

– Ага, то виходить «ми так вважаємо, що якщо у людини знайшли посібник по розведенню худоби – то він зоофіл», – жартома продовжує той же чоловік у той момент, коли суддя пішов у нарадчу кімнату.

Цими жартами, насправді, присутні пробували натякнути, а дехто й відкрито казав, що докази щодо підозри Яни Дугарь, на їхню думку, є надуманими і замовними.

Прокурор Зузак і ризики

Сергій Зузак є представником сторони обвинувачення у трьох фігурантів справи Шеремета: Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Він просить суд відмовити у задоволенні клопотання захисників, адже, каже прокурор, нині відбувається перевірка наведених Дугарь алібі: допит свідків, вилучення документації.

Прокурор вважає, що у випадку, якщо суд застосує більш м’який запобіжний захід, то Яна Дугарь може впливати на хід слідства. Також Дугарь із 2015 року в шлюбі із громадянином Іраку (на суді Дугарь запевнила, що уже два роки не спілкується з іноземцем), а значить може втекти за кордон і там переховуватися від слідства.

Очікувано, що захист заперечує й додає, що Дугарь з'являлася на усі судові засідання і допити з моменту затримання, і продовжуватиме це робити.

Рішення суду Яна Дугарь коментує коротко: «Я вже настільки втомилася від того всього. Я не бачу своєї причетності до цієї справи. Це просто абсурд»

Та чи вплине зміна запобіжного заходу для Дугарь на перебіг слідства у всій справі Шеремета? Прокурор не певен. У коментарі Радіо Свобода він сказав, що глобально для кримінального провадження зміна запобіжного заходу одному із фігурантів ніяк не вплине.