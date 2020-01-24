Суд переніс розгляд зміни запобіжного заходу Антоненку на лютий

Печерський районний суд Києва переніс на 12 лютого засідання зі зміни запобіжного заходу Андрієві Антоненку (Riffmaster), якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання має початися 12 лютого о 10:30.

На даний час Печерський райсуд Києва розглядає зміну запобіжного заходу для іншої фігурантки справи, військового медика Яни Дугарь.

У грудні Антоненка заарештували до 8 лютого без права застави.

У січні Апеляційний суд Києва залишив Антоненка під вартою до 8 лютого, розглянувши скаргу захисту, який наполягав на скасуванні тримання під вартою і обранні менш суворого запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

За даними МВС, «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета» і подружжя Грищенків – Інна та Владислав.