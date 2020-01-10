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10 січня 2020, Київ 15:58
Новини | Суспільство

Справа Шеремета: Антоненка вдруге залишили під вартою

Андрій Антоненко

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Київський апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета. Це була друга апеляційна скарга на його арешт.

Засідання мало відбутися ще 27 грудня, але його перенесли на сьогодні через те, що не надійшли документи у справі.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив Антоненка під вартою до 8 лютого, розглянувши скаргу захисту, який наполягав на скасуванні тримання під вартою і обранні менш суворого запобіжного заходу.

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко протягом кількох годин блокували залу судових засідань
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Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

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14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

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