Справа Шеремета: Антоненка вдруге залишили під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета. Це була друга апеляційна скарга на його арешт.

Засідання мало відбутися ще 27 грудня, але його перенесли на сьогодні через те, що не надійшли документи у справі.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив Антоненка під вартою до 8 лютого, розглянувши скаргу захисту, який наполягав на скасуванні тримання під вартою і обранні менш суворого запобіжного заходу.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».