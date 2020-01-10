НСЖУ зафіксувала 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів у грудні

Національна спілка журналістів України заявляє, що зафіксувала в грудні дев’ять інцидентів із застосуванням сили проти працівників ЗМІ.

«Найчастіше фізична агресія до працівників ЗМІ застосовувалася в Києві – 7 випадків, а також у Львові та області – 2. У більшості інцидентів постраждали жінки – п’ятеро журналісток стали жертвами атак. Такими є дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями», – йдеться в повідомленні.

У НСЖУ заявили, що одними із найрезонансніших стали два інциденти за участі правоохоронців, під час яких постраждали фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко і журналістка й оператор hromadske.ua Вікторія Рощина й Олексій Нікулін.

У Національній спілці журналістів відзначають, що у більшості грудневих випадків перешкоджання журналістській діяльності за зверненнями постраждалих Національна поліція розпочала відповідні кримінальні провадження.

«Показовими є оперативні дії слідчих Національної поліції, які оголосили підозру одному з нападників на журналістів, які висвітлювали судовий процес у справі убивства Павла Шеремета наприкінці грудня, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Водночас оперативного відкриття проваджень за перешкоджання журналістській діяльності все ж недостатньо. Головний результат, якого ми всі чекаємо, – це реальне покарання нападників. Також по лінії МВС має йти чіткий сигнал спецпризначенцям – під час мітингів чи заворушень журналістів не чіпати».

«Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. «Індекс…» укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО «Платформа прав людини», Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.