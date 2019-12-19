Поліція: матеріали справи щодо постраждалого під Радою журналіста Радіо Свобода передадуть до ДБР

Поліція збирається передати до Державного бюро розслідувань матеріали провадження щодо постраждалого під Верховною Радою фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка, повідомили Радіо Свобода в Печерському управлінні поліції Києва.

«Я знаю, що ваш колега написав до нас заяву стосовно того, що він є потерпілий у результаті цих сутичок. Я спілкувалася з нашими слідчими, вони сказали, що матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань. Найближчим часом матеріали будуть передані для об'єктивного розслідування до Державного бюро розслідувань», – повідомили Радіо Свобода в Печерському управлінні поліції Києва.

У ДБР повідомили Радіо Свобода, що наразі не отримали матеріали справи.

«Воно за нами по реєстру визначено, скоріш за все, але ми ще в себе не бачимо. До нас фактично ще не дійшли самі матеріали справи», – заявили в ДБР.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. Пізніше правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради.

Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка.