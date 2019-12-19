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19 грудня 2019, Київ 17:39
Новини | Політика

Поліція: матеріали справи щодо постраждалого під Радою журналіста Радіо Свобода передадуть до ДБР

Під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка

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Поліція збирається передати до Державного бюро розслідувань матеріали провадження щодо постраждалого під Верховною Радою фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка, повідомили Радіо Свобода в Печерському управлінні поліції Києва.

«Я знаю, що ваш колега написав до нас заяву стосовно того, що він є потерпілий у результаті цих сутичок. Я спілкувалася з нашими слідчими, вони сказали, що матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань. Найближчим часом матеріали будуть передані для об'єктивного розслідування до Державного бюро розслідувань», – повідомили Радіо Свобода в Печерському управлінні поліції Києва.

У ДБР повідомили Радіо Свобода, що наразі не отримали матеріали справи.

«Воно за нами по реєстру визначено, скоріш за все, але ми ще в себе не бачимо. До нас фактично ще не дійшли самі матеріали справи», – заявили в ДБР.

Сутички під Радою: намети та сльозогінний газ – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Сутички під Радою: намети та сльозогінний газ – фоторепортаж

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. Пізніше правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради.

Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка.

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