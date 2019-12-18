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18 грудня 2019, Київ 15:48
Новини | Політика

МВС озвучило оновлені дані щодо постраждалих через сутички під Радою 17 грудня

Сутички біля Верховної Ради України, Київ, 17 грудня 2019 року

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Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив, що до 23-х зросла кількість постраждалих під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня правоохоронців.

«Під час масових акцій постраждало 23 правоохоронці – 17 поліцейських та шестеро гвардійців. 12 поліцейських та п’ятьох гвардійців доставлено до медичних закладів. Офіцер-гвардієць наразі перебуває у тяжкому стані», – сказав Яровий.

Посадовець також додав, що до медиків звернулися 11 громадян, серед них один журналіст.

Бійки під Радою: сльозогінний газ та знесені намети – відео
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Бійки під Радою: сльозогінний газ та знесені намети – відео

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Напередодні у поліції заявляли, що після сутичок під парламентом були затримані 26 осіб, 17 поліцейських і 2 цивільних особи вказувались як постраждалі.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту. Однак пізніше правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради.

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