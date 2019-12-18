Побиття поліцією журналіста Нужненка нічим не виправдане – голова НСЖУ

Нічим не виправданим актом насильства назвав побиття журналістів під час акцій протесту голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, коментуючи напад силовиків на фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка під час акцій протесту в Києві 17 грудня.

«Розбиті окуляри, забій правої руки, численні синці та пошкоджена професійна камера – так 17 листопада пройшов робочий день фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка, який постраждав від рук правоохоронців під час мітингу під Верховною Радою», – констатують у НСЖУ.

Сергій Нужненко підтвердив, що увечері 17 грудня написав заяву до Печерського райвідділу поліції. За останні 6 років для Сергія це уже третій інцидент із застосуванням до нього сили співробітниками МВС, нагадує НСЖУ.

«Заяву у Печерському райвідділі поліції написав за трьома статтями – перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки. При цьому я зауважив, що перешкоди вчиняли саме співробітники поліції», – зазначив Нужненко в коментарі НСЖУ.

Події під Верховною Радою збіглися із рішенням Вищої ради правосуддя, яка не підтримала рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо звільнення судді Шевченківського суду Києва Валентини Маліновської. Саме вона 6 років тому ухвалила рішення про тримання під вартою журналіста Сергія Нужненка, якого жорстоко побили співробітники підрозділу «Беркут» на вулиці Банковій у Києві 1 грудня 2013 року.