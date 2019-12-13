Підозрювані у справі Шеремета. Хто вони? – фоторепортаж із суду

12 Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив клопотання, щоб до судового процесу були залучені свідки – чоловік Кузьменко та директор Інституту, де вона працює (через відмову судді Вовка допитати двох свідків адвокат Добош і вивловив йому недовіру, що не була задоволена судом – ред.) За словами адвоката, ці покази підтвердять алібі обвинуваченої