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13 грудня 2019, Київ 23:45
Фотогалереї

Підозрювані у справі Шеремета. Хто вони? – фоторепортаж із суду

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.​

Поліція оприлюднила прізвища п'ятьох осіб, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Трьом з них вручили підозру і провели обшуки їх помешкань, а також помешкань, що можуть бути пов’язаними із ними.

Заступник голови Національної поліції &ndash; начальник кримінальної поліції Євген Коваль&nbsp;назвав серед підозрюваних&nbsp;сержанта Сил спеціальних операцій&nbsp;Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків
1 Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків
Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк&nbsp;задовольнив клопотання прокуратури&nbsp;та відправив одну з підозрюваних &ndash; військового медика Яну Дугарь &ndash; під цілодобовий домашній арешт
2 Вдень 13 грудня суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури та відправив одну з підозрюваних – військового медика Яну Дугарь – під цілодобовий домашній арешт
Ексдепутатка від Радикальної партії Оксана Корчинська показує військовий квиток та інші довідки по справі Яни Дугарь
3 Ексдепутатка від Радикальної партії Оксана Корчинська показує військовий квиток та інші довідки по справі Яни Дугарь
Серед присутніх на судовому засіданні народна депутатка від &laquo;Європейської солідарності&raquo;, медик-волонтерка Яна Зінкевич.&nbsp;Раніше 13 грудня Зінкевич&nbsp;опублікувала довідку, яка &laquo;підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета&raquo;
4 Серед присутніх на судовому засіданні народна депутатка від «Європейської солідарності», медик-волонтерка Яна Зінкевич. Раніше 13 грудня Зінкевич опублікувала довідку, яка «підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета»
Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий участю у гучних скандальних справах. Так, наприклад, влітку цього року він ухвалив рішення про відшкодування 7 мільйонів гривень заступнику голови Адміністрації президента часів Януковича Андрію Портнову
5 Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий участю у гучних скандальних справах. Так, наприклад, влітку цього року він ухвалив рішення про відшкодування 7 мільйонів гривень заступнику голови Адміністрації президента часів Януковича Андрію Портнову
Військового медика Яну Дугарь&nbsp;зобов&rsquo;язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон
6 Військового медика Яну Дугарь зобов’язали до 8 лютого 2020 року не залишати місце проживання, прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати документи для виїзду за кордон
Адвокати просили відмовити слідчому в клопотанні про домашній арешт, вони збираються оскаржити рішення суду. Вони заперечують провину своєї підзахисної
7 Адвокати просили відмовити слідчому в клопотанні про домашній арешт, вони збираються оскаржити рішення суду. Вони заперечують провину своєї підзахисної
Серед п&#39;ятьох осіб, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета&nbsp;дитячий хірург, яка надавала допомогу військовим під час АТО, Юлія &laquo;Лиса&raquo; Кузьменко
8 Серед п'ятьох осіб, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета дитячий хірург, яка надавала допомогу військовим під час АТО, Юлія «Лиса» Кузьменко
Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош висловив недовіру Вовку, однак&nbsp;Печерський районний суд Києва відмовився відвести суддю
9 Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош висловив недовіру Вовку, однак Печерський районний суд Києва відмовився відвести суддю
У сусідній залі, паралельно, відбувалось засідання із обрання запобіжного заходу для іншого підозрюваного у справі Шеремета,&nbsp;ветерана бойових дій Андрія Riffmaster Антоненка
10 У сусідній залі, паралельно, відбувалось засідання із обрання запобіжного заходу для іншого підозрюваного у справі Шеремета, ветерана бойових дій Андрія Riffmaster Антоненка
На думку слідства, Кузьменко підклала вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета
11 На думку слідства, Кузьменко підклала вибуховий пристрій під автомобіль Шеремета
Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив клопотання, щоб до судового процесу були залучені свідки &ndash; чоловік Кузьменко та директор Інституту, де вона працює (через відмову судді Вовка допитати двох свідків адвокат Добош і вивловив йому недовіру, що не була задоволена судом &ndash; ред.) За словами адвоката, ці покази підтвердять алібі обвинуваченої
12 Адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив клопотання, щоб до судового процесу були залучені свідки – чоловік Кузьменко та директор Інституту, де вона працює (через відмову судді Вовка допитати двох свідків адвокат Добош і вивловив йому недовіру, що не була задоволена судом – ред.) За словами адвоката, ці покази підтвердять алібі обвинуваченої
Відповідно до тексту підозри фігуранту справи Юлії Кузьменко, який виклав у фейсбуці адвокат Владислав Добош: &laquo;Антоненко Андрій вирішив створити організовану групу, щоб вчинити вбивство, підшукав осіб, які мали аналогічні погляди, щоб привернути увагу суспільства до національно-радикальних ідей&raquo;
13 Відповідно до тексту підозри фігуранту справи Юлії Кузьменко, який виклав у фейсбуці адвокат Владислав Добош: «Антоненко Андрій вирішив створити організовану групу, щоб вчинити вбивство, підшукав осіб, які мали аналогічні погляди, щоб привернути увагу суспільства до національно-радикальних ідей»
На час публікації галереї запобіжний захід для медика, волонтерки Юлії Кузьменко та сержанта ССО, музиканта Андрія Антоненка суд не обрав. Ще двоє підозрюваних &ndash; сімейна пара Грищенків &ndash; поки що підозрювані в іншому проваджені &ndash; замах на бізнесмена Ч. в місті Косів влітку 2018 року. Директор&nbsp;департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у програмі &laquo;Ваша Свобода&raquo; сказав, що &laquo;Грищенки представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета. Не виключено, що можуть бути підозри&raquo;
14 На час публікації галереї запобіжний захід для медика, волонтерки Юлії Кузьменко та сержанта ССО, музиканта Андрія Антоненка суд не обрав. Ще двоє підозрюваних – сімейна пара Грищенків – поки що підозрювані в іншому проваджені – замах на бізнесмена Ч. в місті Косів влітку 2018 року. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у програмі «Ваша Свобода» сказав, що «Грищенки представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета. Не виключено, що можуть бути підозри»

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