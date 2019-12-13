Підозрювані у справі Шеремета. Хто вони? – фоторепортаж із суду

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.
12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.
Поліція оприлюднила прізвища п'ятьох осіб, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Трьом з них вручили підозру і провели обшуки їх помешкань, а також помешкань, що можуть бути пов’язаними із ними.
12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.
Поліція оприлюднила прізвища п'ятьох осіб, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Трьом з них вручили підозру і провели обшуки їх помешкань, а також помешкань, що можуть бути пов’язаними із ними.
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